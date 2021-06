Piața Amzei - hub cultural și pol al gastronomiei autohtone

Primăria Sectorului 1 pune în consultare publică proiectul de transformare a Pieței Amzei într-un hub cultural și pol al gastronomiei autohtone, anunță Clotilde Armand: „Locuitorii Sectorului 1 și Capitala României merită un astfel de spațiu”.

„Transformăm Piața Amzei într-un hub cultural și pol al gastronomiei autohtone. Punem în consultare publică proiectul de refuncționalizare a Pieței Amzei. Primăria Sectorului 1 pune în consultare publică proiectul de transformare a Pieței Amzei într-un hub cultural și pol al gastronomiei autohtone. Pentru ca acest proiect să fie cât mai aproape de așteptările și nevoile comunității locale, administrația locală a Sectorului 1 așteaptă propunerile, observațiile și recomandările pe această temă ale cetățenilor și societății. Ne-am propus refuncționalizarea Pieței Amzei și revitalizarea întregii zone adiacente pieței după modelul implementat deja în marile Capitale ale Europei”, transmite Clotilde Armand.

Ea precizează că administrația locală a Sectorului 1 a elaborat un proiect de transformare a Pieței Amzei într-un hub cultural și un pol al gastronomiei autohtone pentru a o face atractivă atât pentru locuitorii Capitalei, cât și pentru turiștii care vizitează Bucureștiul.

„Aici vor fi amenajate zone pentru manifestațiile culturale și spații hub/co-working demne de zona centrală a unei capitale europene, precum și spații în care turiștii să poată gusta tot ce are mai bun gastronomia autohtonă, după modelul Movenpick Marche sau Vapiano. Pentru a diversifica oferta de produse gastronomice autohtone atât în formă brută, cât și în formă preparată, pe lângă funcțiunea de piață tradițională existentă în prezent la Piața Amzei, trebuie amenajate aici și restaurante, cafenele și servicii de servire mâncare <to go> și în format food-track. Fiecare capitală europeană are cel puțin o zonă sau o piață în care turiștii pot găsi deliciile culinare autohtone, un spațiu viu și atractiv în care cultura și distracția de bună calitate să fie la ele acasă. Locuitorii Sectorului 1 și Capitala României merită un astfel de spațiu”, adaugă primarul Sectorului 1 al Capitalei.

În momentul de față, Piața Amzei are o suprafață totală de 3.595,5 mp din care 2.675,4 mp suprafață construită. Regimul de înălțime al imobilului este de 2S+P+1E. Clădirea dispune și de o parcare subterană cu 49 de locuri.

„Clădirea actuală are o funcționalitate redusă, iar din punctul de vedere al compartimentării nu mai corespunde cerințelor actuale. Pentru revigorarea Pieței Amzei, imobilul necesită lucrări de optimizare a parcării subterane, refacere a sistemelor PSI pentru obținerea autorizației ISU, etanșeizare și reparare a zonelor de infiltrații la subsoluri și terase, reabilitare sau înlocuire a echipamentelor existente degradate etc. În acest scop, piața va fi concesionată pe o perioadă de maxim 20 de ani, toate lucrările/ amenajările necesare urmând a fi realizate de către viitorul concesionar. Singura sursă de venituri a concesionarului va fi desfășurarea de activități comerciale ca rezultat al prestării serviciilor de operare și întreținere a pieței, precum și din colectarea tarifelor din spațiile închiriate”, precizează Armand.

Piața Amzei este una dintre cele mai vechi piețe ale Capitalei, fiind înființată în anul 1841.

(sursa: Mediafax)