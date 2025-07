Angajaţii MIPE protestează pe holurile instituţiei faţă de măsurile Guvernului; de la 14:00 protestul se mută în Piaţa Victoriei

„Protestăm pe rând, să nu impactăm activitatea, câte o oră, câte două, pentru că suntem profesionişti, oameni serioşi. În acelaşi timp, cerem asumarea măsurilor luate de Guvern în faţa Comisiei Europene, deoarece Comisia, în repetate rânduri, atrage atenţia asupra condiţiilor ce se vor crea în urma acestor măsuri: decomitere, migraţia personalului calificat, eventuale corupţii, pantuflajul. (...) Ne mutăm în Piaţa Victoriei, începând cu orele 14:00. După orele de serviciu, angajaţii merg în Piaţa Victoriei pentru ca sunt umiliţi. Noi vom lucra pe procedură, în fiecare zi vom protesta. (...) Suntem aici pentru că a existat un alt Guvern care şi-a asumat, ne-a dus în gard şi acum se iau alte măsuri, dar fără a lua în calcul repercusiunile. Noi suntem plătiţi din bani europeni, noi nu avem impact bugetar. Să iei o măsură de genul acesta, să tai veniturile, mi se pare jignitor la adresa profesioniştilor. România şi-a asumat, prin jaloanele din PNRR, că va motiva personalul şi profesioniştii, prin bonusuri acordate, dar ceea ce face Guvernul este să arunce profesioniştii la gunoi, aşa cum a făcut şi cu medicii", a menţionat Carmen Maican.



Totodată, ea a subliniat că va anunţa Comisia Europeană pentru a determina Guvernul să-şi asume măsurile luate.



"Prin măsurile luate, veniturile noastre sunt diminuate la jumătate în condiţiile în care noi suntem plătiţi din bani europeni, impactul nostru este unul pozitiv la buget. Noi nu impactăm bugetul. Pentru ce se iau aceste măsuri? Pentru că nu există o analiză, pentru că sunt aceeaşi directori care ne înfrânează de ani de zile. Astea sunt măsurile şi cineva să şi le asume. Oricum, noi anunţăm Comisia. Noi, până în acest moment, nu am anunţat pe nimeni pentru că suntem nişte profesionişti şi am crezut că lucrurile se pot clarifica. Nu ne întreabă nimeni, nu are nevoie nimeni de răspunsurile noastre, doar se iau măsuri. Noi vom scrie Comisiei Europene să oblige Guvernul să-şi asume măsurile luate", a adăugat liderul sindical.



Liderul sindical a mai spus că nu se face absorbţie pentru că nu s-au tăiat pensiile speciale şi pentru că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice nu s-a înfiinţat.



"Din 2017 nu ni s-au mai mărit salariile. Noi, tot ce am câştigat, am câştigat în strada. De ce? Pentru ca nimeni nu este interesat de oameni, toţi sunt interesaţi de buzunarele lor. Atât. Dar vrei profesionişti. De unde să ai profesionişti, când te comporţi în felul ăsta cu ei? Pur şi simplu îi umileşti. Noi am făcut foarte multe ore suplimentare, am lucrat weekenduri, suntem pe locul II ca absorbţie în UE. Astea de ce nu se spun? Iar dacă pe anumite locuri nu se face absorbţie, pentru că nu s-au tăiat pensiile speciale, pentru că AMEPIP-ul (Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, n.r.) nu s-a înfiinţat. Astea nu ţin de salariaţi, astea ţin de politicul care este tot acolo. Noi vom lucra pe procedura, în fiecare zi vom protesta. Nu s-a zbătut nimeni pentru noi, decât în urma protestelor, de frică să nu mai facem alte proteste. De ce suntem târâţi în umilinţa asta?", a mai spus Carmen Maican.



Ea a adăugat că angajaţii au interdicţie pentru a lucra în mediul privat şi a solicitat salarii corespunzătoare pentru profesioniştii din minister.



"Vrem asumare în faţa Comisiei Europene pe măsurile care se iau. Oricum noi scriem la Comisie. Nouă nu ne este frică să ne ducem în privat. Privatul de abia ne aşteaptă, dar nu putem să ne angajăm la un privat acum, pentru că avem interdicţie. Dacă facem ceva în neregulă, pentru că avem un grad foarte mare de încărcare menţionat în rapoartele de audit, noi plătim cu casa, cu maşina. Vreau să-şi asume guvernanţii şi toţi cei care ne conduc şi directorii politizaţi, toţi, să-şi asume şi ei, nu doar noi. Noi o să lucrăm de acum pe proceduri. Nu o să mai facem multe ore suplimentare, să lucram sâmbăta, duminica, ca să facem absorbţie. Profesioniştii trebuie respectaţi şi trebuie să ni se asigure salarii corespunzătoare pentru a împiedica migraţia din sistem şi a ajuta absorbţia banilor europeni - ori prin măsurile astea, Guvernul nu face altceva decât să demotiveze oamenii. (...) Dacă un profesor poate să aibă meditaţii sau dacă un medic se poate duce la o firmă privată, noi avem interdicţie. Noi, trei ani de zile, nu ne putem duce în altă parte să muncim. Asta este o mizerie fără margini, să ne bagi pumnul în gură. Nu-i nimic. Tonul face muzica. Ştim şi noi să protestăm, ştim şi noi să lucrăm pe proceduri, să lucrăm un an de zile pe un proiect. Asta se doreşte, asta vom face. Vrem să ştim dacă Comisia Europeană este de acord cu aceste măsuri", a adăugat liderul sindical.



Ministerul Finanţelor a publicat joi un proiect de lege care prevede unele măsuri fiscal-bugetare printre care majorarea cotei standard de TVA de la 19 la 21% şi a cotelor reduse de la 5% şi 9% la 11%, creşterea accizelor, majorarea de la 10% la 16% a impozitului pe dividende şi un impozit suplimentar pentru bănci. Proiectul prevede, de asemenea, creşterea taxării în domeniul jocurilor de noroc dar şi plata contribuţiei sociale pentru pensiile mai mari de 3000 de lei, pentru suma care depăşeşte acest plafon. AGERPRES