Rogobete, îngrijorat de numărul mare de explozii din ultima perioadă

„Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă și, ca ministru al Sănătății, pentru că în urma oricărei astfel de explozii apar victime, victime în special cu arsuri grave, ori acest sistem poate reacționa și poate răspunde până la un punct ca număr de pacienți. Unu la mână. Doi la mână, temperaturile nu au scăzut atât de mult, încât să necesite sisteme de încălzire care să funcționeze la capacitate maximă. Acesta este motivul meu de îngrijorare, dacă de acum am început, în fiecare săptămână, să avem câte o explozie pentru că sistemele nu sunt verificate sau sunt improvizate, nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”, a declarat, miercuri, ministrul Sănătății la Digi24.

El a anunțat că, împreună cu ministrul Energiei, va stabili o strategie de control și de verificare pentru sistemele de gaz.

Acțiunea va începe cu unitățile sanitare.

„Practic îmi doresc, ca o măsură preventivă, dacă doriți, să verificăm instalațiile de gaz din interiorul unităților sanitare, din interiorul spitalelor, sigur, acolo unde există, pentru a ne asigura că acestea sunt verificate și funcționează corespunzător și apoi vom gândi o strategie împreună de prevenție, repet, de data aceasta, de verificare a acestor sisteme cu scop preventiv”, a mai spus ministrul.

Declarația lui survine după ce marți seara o explozie puternică s-a produs într-un apartament de la parterul unui bloc din Buftea, județul Ilfov.

Alexandru Rogobete a spus că din cei trei pacienți care au fost transferați la spital, pacientul minor, de la Grigore Alexandrescu, în urma reevaluării și echilibrării hemodinamice, este într-o stare cu evoluție favorabilă. Acesta va mai rămâne sub observație 24-48 de ore la spital, după care va fi externat.

„Pacientul cu arsuri de 56 de ani transferat la Spitalul de Arși, în urma reevaluării de specialitate, a reieșit că suferă de arsuri de gravitate mare, dar pe o suprafață de sub 20% suprafață arsă, deci nu 50% cum era la evaluarea inițială de la fața locului. Acesta nu este intubat orotraheal în momentul de față, respiră singur, este conștient și cooperant și nu se impune transferul în străinătate”, a spus ministrul.

El spune că în cea mai gravă stare este pacientul de la Floreasca, în vârstă de 65 de ani, care a suferit un stop cardiorespirator resuscitat la fața locului: „În momentul de față se află în terapie intensivă, intubat și ventilat mecanic, cu prognostic rezervat”.

O explozie puternică produsă într-un apartament de la parterul unui bloc din Buftea, județul Ilfov, a mobilizat marți un număr impresionant de echipaje de intervenție. Deflagrația, provocată de o butelie, nu a fost urmată de incendiu.

(sursa: Mediafax)