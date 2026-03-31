Trei schimbări minore în rutina zilnică, cu efecte majore: scad riscul de infarct și AVC

Un nou studiu arată că dormitul cu 11 minute în plus în fiecare noapte, circa 5 minute suplimentare de mers rapid și adăugarea unei mici porții de legume în farfurie pot reduce semnificativ riscul unei persoane de a face un infarct, accident vascular cerebral (AVC) sau insuficiență cardiacă, dacă aceste mici modificări în rutina zilnică sunt adoptate simultan.

Există mai mulți factori care influențează riscul de infarct, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă, iar mulți dintre aceștia țin de stilul de viață, alegeri pe care cei mai mulți oameni le pot controla.

„Somnul, activitatea fizică și nutriția sunt comportamente majore în stilul de viață care influențează riscul de boli cardiovasculare, însă ele sunt adesea studiate izolat, în ciuda interdependenței lor comportamentale în viața de zi cu zi”, spun autorii unei noi cercetări, care au urmărit să analizeze modul în care acești trei factori, combinați, influențează sănătatea cardiovasculară, după ce cercetările anterioare i-au asociat, individual, cu o stare mai bună a sănătății inimii.

Studiul, ale cărui rezultate au fost publicate recent în European Journal of Preventive Cardiology, a fost realizat de o echipă internațională de experți, condusă de oamenii de știință de la Universitatea din Sydney. Aceștia au examinat datele a peste 53.000 de adulți de vârstă mijlocie din Marea Britanie, care au participat la studiul Biobank. De asemenea, au fost analizate obiceiurile de somn și nivelul de activitate fizică pe baza datelor colectate de dispozitive portabile, precum ceasurile inteligente, dar și obiceiurile lor alimentare, după cum au fost raportate de participanți. Conform autorilor cercetării, pe parcursul unei perioade de urmărire de opt ani, au fost înregistrate 2.034 de evenimente cardiovasculare majore (infarct miocardic, AVC și Insuficiență cardiacă).

Pe baza acestei analize, cercetătorii au descoperit că și adăugarea a încă 11 minute de somn, 4, 5 minute suplimentare de activitate fizică moderată până la intensă și încă un sfert de cană de legume pe zi a fost asociată cu o reducere de 10% a riscului de evenimente cardiovasculare majore pe parcursul a opt ani.

Care este combinația „optimă”

De asemenea, aceștia au reușit să identifice o combinație de factori care este considerată „optimă”, prin care oamenii pot evita aceste incidente: alimentație echilibrată, opt până la nouă ore de somn pe noapte și cel puțin 42 de minute sau mai mult de activitate fizică moderată până la intensă în fiecare zi.

Mai exact, combinarea acestor ajustări comportamentale duce la o reducere cu 57% a riscului de infarct, accidente vasculare cerebrale și insuficiență cardiacă.

Potrivit autorilor cercetării, activitatea fizică moderată include mersul alert, dansul sau ciclismul, iar cea intensă include alergarea, urcatul scărilor sau înotul, iar calitatea dietei a fost evaluată în funcție de un consum mai mare de fructe, legume, pește și cereale integrale și un consum mai redus de carne procesată și băuturi zaharoase.

Deși studiul nu poate demonstra o relație directă de cauză-efect, datele indică o corelație pozitivă între cele trei comportamente și un risc general mai scăzut - încă o dovadă că un stil de viață mai sănătos poate începe cu schimbări relativ mici.

Micile schimbări de comportament sunt mai „realizabile și durabile”, explică echipa de cercetare.

„Combinarea unor schimbări mici în câteva aspecte ale vieții noastre poate avea un impact pozitiv surprinzător asupra sănătății cardiovasculare. Aceasta este o veste foarte încurajatoare, deoarece efectuarea unor schimbări mici și combinate este probabil mai realizabilă și sustenabilă pentru majoritatea oamenilor, comparativ cu încercarea de a face modificări majore într-un singur comportament. Chiar și schimbările modeste în rutina noastră zilnică pot avea beneficii cardiovasculare și pot crea oportunități pentru alte schimbări pe termen lung. Aș încuraja oamenii să nu subestimeze importanța efectuării unei mici schimbări sau două în rutina zilnică, indiferent cât de mici ar părea acestea”, a declarat nutriționistul Nicholas Koemel, autorul principal al studiului și cercetător la University of Sydney.

Cei trei factori se influențează reciproc

Experții subliniază, de asemenea, că cei trei factori (somnul, exercițiile și dieta) se influențează reciproc. Spre exemplu, mai multă mișcare poate duce la un somn mai bun.

Oamenii de știință intenționează să folosească descoperirile pentru a dezvolta noi instrumente digitale de sănătate.

„Plănuim să dezvoltăm aceste descoperiri pentru a crea noi instrumente digitale care să sprijine oamenii în adoptarea schimbărilor pozitive de stil de viață și să stabilească obiceiuri sănătoase durabile. Acest lucru va implica o colaborare strânsă cu membrii comunității pentru a ne asigura că instrumentele sunt ușor de folosit și pot aborda barierele pe care le întâmpinăm cu toții în a face ajustări în rutina noastră zilnică”, a spus Emmanuel Stamatakis, unul dintre autorii principali ai studiului și profesor de activitate fizică și sănătate populațională la University of Sydney.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel mondial, iar experții continuă să caute mai multe date despre factorii care contribuie la apariția acestora. Analiza oferă cercetătorilor o perspectivă nouă și utilă asupra modului în care aceste comportamente sănătoase acționează împreună pentru a influența riscul de boală.

