Spitalele ar putea acoperi și servicii stomatologice. Anunțul dat de ministrul Sănătății

„V-am consultat și majoritatea dintre voi ați spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată și în spitalele publice. Aveți dreptate! În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți”, a scris Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, pe pagina sa de Facebook.

Prin programul AP – Stoma, spitalele care asigură deja servicii stomatologice ar putea beneficia de fonduri pentru achiziționarea echipamentelor și efectuarea analizelor medicale.

De asemenea spitalele care își doresc extinderea activității pentru serviciile stomatologice au și ele posibilitatea de a primi fonduri.

Programul ar putea asigura fonduri achiziționarea de echipamente medicale, materiale, medicamente, dar și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală.

De asemenea, prin programul de finanțare ar putea fi acoperit și costul analizelor, dar și al investigațiilor imagistice necesare.

Potrivit proiectului, Ministerul Sănătății ar putea suporta costurile pentru echipamentele medicale esențiale precum: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator, dar și altele.

Programul de finanțare ar putea permite și achiziționarea materialelor consumabile, dar și a materialelor de protecție, precum și acoperirea costurilor investigațiilor auxiliare.

Cu ajutorul programului, unitățile medicale ar putea beneficia și de service-ul și mentenanța aparaturii medicale.

Ordinul de ministru care reglementează proiectul AP– STOMA a fost pus în transparență decizională.

Proiectul a fost elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și urmează să fie implementat în spitalele publice care au sau vor avea în componență secții de stomatologie.

Decizia vine în urma tragediei petrecute la o clinică privată din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiță de doi ani a murit, din cauza unei anestezii făcute în timpul unei intervenții stomatologice.

(sursa: Mediafax)