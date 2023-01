Târgul de Crăciun de la Sibiu a fost un succes. Venituri de peste 10 milioane de euro pentru economia locală

Organizatorii Târgului de Crăciun de la Sibiu anunță că acesta a ajuns la final, iar ediția a fost una „de excepție”.

„Comparativ cu edițiile trecute, cea din anul 2022, a 15-a ediție a Târgului, a reunit cel mai mare număr de căsuțe și cea mai bună selecție de expozanți, fapt recunoscut de majoritatea celor care au vizitat Târgul și care au apreciat că a devenit mai mult decât un loc de petrecut timpul, fiind un loc de unde poți cumpăra cadouri interesante, cu valoare sentimentală. De altfel, și expozanții au apreciat ediția din acest an, 86% dintre ei se declară mulțumiți iar pentru 70% dintre ei, ediția din anul 2022 a fost chiar mai bună decât ediția record din anul 2019”, spun organizatorii Târgului de Crăciun de la Sibiu.

Gândit încă de la prima ediție drept un produs turistic, menit să atragă vizitatori din alte orașe sau țări la Sibiu pe timpul săptămânilor de iarnă, Târgul de Crăciun din Sibiu a avut, la această ediție, rezultate remarcabile.

„Potrivit estimărilor organizatorilor, Târgul a fost vizitat de aproximativ 250.000 de vizitatori din alte localități. Datorită acestui număr imens de vizitatori, veniturile realizate în economia locală în cele aproape 2 luni în care Târgul de Crăciun a fost deschis depășesc pragul de 10 milioane de euro, luând în considerare doar înnoptările, în număr de peste 100.000 în lunile noiembrie și decembrie. Bugetul mediu de cheltuieli este estimat la 100 de euro pe zi, bani cheltuiți pe cazare, masă, cumpărături și petrecerea timpului liber”, spun organizatorii.

„A fost o ediție foarte reușită, suntem foarte bucuroși că am primit reacții pozitive atât din partea vizitatorilor cât și din partea expozanților ce au participat la ediția din acest an. Târgul de Crăciun din Sibiu este un vector în turism în perioada sărbătorilor la nivelul întregii țări și suntem mândri că „rețeta” de succes de la Sibiu a început să fie preluată și implementată și de alte orașe din țară”, spune Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events for Tourism, organizatorul Târgului.

Următoarea ediție a Târgului de Crăciun din Sibiu va începe în data de 17 noiembrie 2023.