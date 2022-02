Tehnici și strategii militare pe bază de PSY OPS

Este vorba despre propagandă de război. La fel ca în cazul medicilor care au avut opinii diferite de cele oficiale, și specialiștii în comunicare sunt contestați dacă îndrăznesc să arate că se folosește o strategie bazată pe PSY OPS, chiar dacă analiza elementelor componente este corectă. Doar în Canada s-a deschis o anchetă, anul trecut, guvernul canadian recunoscând că s-a bazat pe operațiunile psihologice ale armatei, dar argumentul a fost nevoia de luptă cu pandemia, pentru a proteja populația.

Piers Robinson, expert britanic în tehnici de propagandă, a explicat mecanismele de manipulare în masă utilizate de către guverne, în pandemie, însă și expertiza lui este contestată, doar pentru că nu susține varianta oficială a adevărului unanim acceptat, care a fost redefinit ca având caracter incontestabil și indubitabil. Deși mediul academic a presupus, până acum, posibilitatea de a exista pluritate de opinii, astăzi s-a ajuns la un nou nivel al înțelegerii principiilor de bază ale democrației, în care nu mai există posibilitatea de a investiga, ci doar datoria de a accepta variantele oficiale ale autorităților, chiar dacă opiniile diferite aparțin unor experți. Tocmai de aceea, explicațiile lui Piers Robinson au fost preluate aproape exclusiv de media alternativă „underground”, fiind etichetate, firește, ca „fake news” și „propagandă rusă“. Piers Robinson este contestat de oficiali, deși e director adjunct al „Organization for Propaganda Studies” (Organizația pentru Studiul Propagandei), este expert recunoscut la nivel internațional în acest domeniul, specializat în PSY OPS (operațiuni psihologice folosite de armate, în război). Este cercetător asociat al Working Group and the 9/11 „War on Terror” și a fost consilier al liderilor NATO. Din 2016 până în 2019, a fost șeful catedrei de Jurnalism a Universității Sheffield. Într-un interviu pentru Asia Pacific Today din 4 august 2021, Robinson a explicat cum au folosit guvernele propaganda de război, în ultimii doi ani.

Noua democrație, fără libertate

Măsura incredibilă pe care au luat-o autoritățile, pentru a elimina orice critică la adresa Big Pharma sau a guvernelor este cenzura, care nu s-a instaurat doar prin impunerea unei variante oficiale și incontestabile a adevărului, ci prin eliminarea din căutările Google a tuturor materialelor care arată altă opinie. La fel se procedează și cu Facebook. Iar această cenzură specială, care ascunde opiniile celor neafiliați la variantele oficiale de adevăr, sunt reglementate la nivel internațional și finanțate cu sume colosale, cu scopul declarat de a „lupta împotriva fenomenului fake news și a dezinformării”. Doar anul trecut, UE a alocat un buget de 3,9 milioane de euro pentru lupta cu „fenomenul fake news”, iar unul dintre principalele instrumente este chiar cenzura. În decembrie 2020, Reprezentanța Comisiei Europene la București a organizat o conferință internațională pe tema combaterii dezinformării, în care s-a dezbătut și problema cenzurii. Oficialii europeni au ajuns la concluzia că nu se poate aplica cenzura, pentru că ar intra în conflict cu libertatea de exprimare, drepturile omului și toate celelalte principii democratice. Soluția ar fi una mixtă, dar înclinată mai mult către întărirea gândirii critice.

Strategia de luptă cu dezinformarea

Acțiunile Uniunii Europene privind combaterea dezinformării au creat centre de coordonare a Comunicării strategice și analiza informațiilor. De aici s-a pornit către pașii înapoi pe care îi face strategia de luptă împotriva dezinformării, pentru a nu crea un dezechilibru nedorit în democrație. „Libertatea de exprimare este un drept, desigur, dar atunci când societatea este făcută să creadă că părerile unor oameni reprezintă majoritatea, este o modalitate de a manipula. Această luptă cu pandemia de știri false nu înseamnă să încercăm să demontăm orice știre falsă. Trebuie să avem o abordare corespunzătoare, astfel încât să nu afectăm libertatea de exprimare sau democrația. E greu să găsim o soluție”, a explicat Delphine Colard, șeful unității Purtător de cuvânt din Parlamentul European. De asemenea, Jurgis Vilcinskas, șef adjunct de divizie Comunicare strategică și analiză a informațiilor, Serviciul European de Acțiune Externă, susține soluția gândirii critice. „Nu trebuie să construim adevărate Ministere ale Adevărului (autoritate opresivă descrisă în romanul „1984”, de George Orwell - n.r.) prin ceea ce facem noi, ci să conștientizăm pericolul și lupta împotriva dezinformării. Trebuie să privim această chestiune de la nivelul acțiunilor individuale. Noi trebuie să fim cu toții responsabili, să verificăm sursele de informații și să decidem care este informația adevărată și care este falsă”, a precizat oficialul european.

Adevărul e oficial și unanim acceptat

Cu toate acestea, în cadrul aceleiași conferințe, s-a vorbit deschis despre cenzură și despre finanțarea ei. Europarlamentarul român Victor Negrescu a amintit că Facebook și Instagram au creat un sistem de „fact check” foarte performant, instrument de care este nevoie pentru înlăturarea a ceea ce se consideră conținut nociv. Iar Alina Bârgăoanu, decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice, a SNSPA, a susținut nevoia introducerii unor „soluții de natură tehnologică”, pentru eliminarea știrilor false: „Facebook are foarte multe instrumente la dispoziție, legate de inteligența artificială, pentru a da jos conținutul care e foarte dăunător pentru sănătate. Facebook a făcut aceste lucruri într-o manieră foarte consistentă, în spațiul american (...)”, a explicat specialista. Tot Alina Bârgăoanu a făcut o listă a „narativelor propagandei ruse”, dintre care unele sunt cel puțin discutabile, fiind confirmate în realitate. Atât la conferința organizată de reprezentanța din România a CE, cât și cu alte ocazii, specialista a prezentat mereu această listă care trebuie combătută, ceea ce se traduce, din punct de vedere tehnic, prin stabilirea unor cuvinte-cheie care depistează toți opozanții din mediul online, pentru a fi eliminați, dacă au opinii diferite de varianta oficială a adevărului unanim acceptat.

Lista „narativelor propagandei ruse”

Prima regulă a eliminării dezinformării este acceptarea necondiționată a variantei oficiale a adevărului incontestabil și unanim acceptat: informați-vă numai din surse oficiale! Cine îndrăznește să afirme că asta nu este democrație, ci dictatură, este deja pe lista de „narative a propagandei ruse”, conform declarațiilor experților în dezinformare care cenzurează inclusiv Facebook și Google, pornind de la această listă. Tot aici sunt încadrați și românii care au îndrăznit să afirme că spitalele din țara noastră au devenit „lagăre de concentrare”, în 2020, când foarte mulți au fost internați cu forța, neavând simptome de boală.

Metoda „public shaming”

Comentatorii de pe rețelele de socializare au transformat și această afirmație în „narativ al propagandei ruse” și au aplicat metoda „public shaming” împotriva tuturor celor care îndrăznesc să vorbească despre condițiile din spitalele românești, deși au existat foarte multe probleme legate de infecțiile nosocomiale și despre mizeria din spitale. Totuși, cei revoltați sunt declarați proști, necivilizați, dar mai ales putiniști propagandiști, în ciuda oricărei evidențe. Tot pe aceeași listă se află și medicii care au îndrăznit să aibă opinii diferite de cele exprimate oficial, dar și toți cei care au pus întrebări în legătură cu eficiența vaccinurilor anti COVID-19 sau cu efectele secundare ale acestora, deși au apărut date la nivel internațional despre afecțiuni și decese care au survenit după vaccinare.

Afirmația „masca va deveni obligatorie peste tot” a fost declarată inițial „fake news” și „narativ al propagandei ruse”. Apoi s-a adeverit.

Afirmația „vaccinul va deveni obligatoriu” a fost declarată „fake news” și „narativ al propagandei ruse”. Apoi s-a adeverit, dar este contestat în continuare caracterul obligatoriu al vaccinului, deși multe activități sunt condiționate de vaccinare, în mod evident.

Oricine contestă varianta oficială a adevărului unanim acceptat este încadrat automat ca „putinist” care răspândește „fake news” și face „propagandă rusă“.

În războiul declarat „fenomenului fake news” și „propagandei ruse”, cuvintele sunt considerate gloanțe (Words as bullets), iar trolii din rețelele de socializare au statut de soldați, conform unei strategii care a fost asumată de România încă din 2018.

Analizele, previziunile și investigațiile jurnaliștilor sunt automat încadrate la „fake news”, dacă nu exprimă varianta oficială, a autorităților. Astfel s-a eliminat rolul jurnalistului în societatea democratică și libertatea presei.

Cheia succesului în PSY-OPS este combinația între frică și demonizarea unui adversar pe care publicul trebuie să-l perceapă ca pe cea mai mare amenințare permanentă.

În timp ce publicul acuză presa pentru toate „narativele propagandei ruse” care au devenit realitate, jurnaliștii sunt acuzați de autorități că dau „fake news” și fac propagandă rusă dacă nu preiau pur și simplu varianta oficială a oricărui subiect.