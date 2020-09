UPDATE Pandemia de coronavirus sperie planeta. Franța ia măsuri pentru baruri și restaurante

Creșterea infecțiilor cu COVID-19 determină tot mai multe state europene să impună noi restricții. Deocamdată autoritățile decid reguli doar în zonele de risc și speră să nu se ajungă iarăși la o izolare totală.

Franța

Autoritățile de la Paris au anunțat măsuri severe, printre care închiderea totală a restaurantelor din Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, și stare de alertă sporită în 11 orașe, printre care și capitala.

Asta înseamnă că barurile se închid la ora 22.00, iar adunările publice sunt limitate la 1.000 de persoane.

Ultima raportare arată 13.072 de cazuri noi.

Această țară a înregistrat 481.141 de persoane infectate, dintre care 31.459 au decedat.

Canada

Canada se află în valul al doilea al pandemiei de coronavirus, potrivit premierului Justin Trudeau, care a avertizat populația să respecte recomandările.. Patru provincii sunt afectate.



Această țară, care și-a ținut mult timp granițele închise, are 147.753 de cazuri confirmate, din care 9.243 de decese. Media zilnică a infectărilor a ajuns la peste 1.200, față de 380 în luna august.



'Ne aflăm în pragul unei toamne care ar putea fi mult mai rea decât primăvara. Avem forţa să aducem acest al doilea val sub control. Ştim că putem să o facem, pentru că am mai făcut-o deja o dată', a spus prim-ministrul.

Guvernul a promis recuperarea unui milion de locuri de muncă, pierdute în primăvară.



'Acesta nu este momentul pentru austeritate. Canada a intrat în această criză într-o situație financiară mai bună decât alții', a transmis guvernul.



Cheltuielile vor provoca un deficit de 343,2 miliarde de dolari canadieni, cel mai mare de după Al Doilea Război Mondial.

Israel

Autoritățile israeliene a hotărât norme noi, după ce premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că o creştere a numărului de infectări cu coronavirus este periculoasă.

Deși această țară a reintrat în carantină pe 18 septembrie, numărul persoanelor care se îmbolnăvesc zilnic a ajuns la circa 7.000, în condițiile în care populația totală se ridică la doar 9 milioane de locuitori.



'Am luat decizia de a trage frâna de mână', a spus ministrul adjunct al sănătăţii, Yoav Kisch.

Măsurile sunt prevăzute să fie aplicate începând de vineri, după ce vor fi aprobate de Parlament. Acestea presupun restrângerea activității economice, rămânând active doar finanțele, energia, sănătatea, agricultura, alimentația și tehnologia.



Deplasările vor fi permise doar la maxim 1 km în jurul casei, cu excepția mersului la s erviciu și pentru cumpărături.

Totodată, demonstrațiile vor fi interzise. Acestea se desfășoară de circa două luni, mai ales în fața locuinței premierului, din Ierusalim, prin care este cerută demisia sa din cauza acuzațiilor de corupție.



Şcolile rămân închise, dar sinagogile sunt deschise în ziua sărbătorii de Yom Kippur, săptămâna viitoare, în pofida ratelor de infectare în cartierele şi localităţile ultraortodoxe sunt ridicate.

Israelul are, până în prezent, 206.332 de infecții cu COVID-19 și 1.335 de decese.

Regatul Unit

Premierul britanic Boris Johnson a vorbit deja despre noi măsuri care ar putea fi menținute timp de șase luni. Întrucât până acum nu a fost impusă obligativitatea purtării măștilor de protecție, acestea vor fi necesare în anumite situații, cum este cazul personalului din comerț, a șoferilor de taxi și călătorilor.

Totodată, nunțile vor putea avea loc doar cu maximum 15 invitați, munca de acasă este recomandată pentru angajații care lucrează la birouri, vor fi acordate amenzi piperate pentru cei care nu respectă noile norme sanitare.

Barurile, pub-urile și restaurantele nu mai au voie să servească în interior din 24 septembrie, sporturile de echipă care se desfășoară în spații închise sunt interzise pentru mai mult d e 6 participanți, șoferii de taxi și călătorii sunt nevoiți să poarte mască din 23 septembrie, iar stadioanele nu se mai deschid la 1 octombrie.

În data de 22 septembrie, au fost4 raportate 4.926 de cazuri noi.

Spania

În regiunea Madridului există 21 de focare active de coronavirus și peste 200.000 de infecții în ultima săptămână.

Autoritățile au anunțat că vor lua o decizie în privința carantinei până vineri.

Circa 850.000 de persoane din Madrid sunt deja obligate să stea acasă în următoarele două săptămâni, putând ieși pe stradă doar pentru a merge la lucru, la doctor sau pentru a duce copiii la școală.

Aceștia reprezintă 13% din populația orașului și 24% dintre cazurile de coronavirus de săptămâna trecută.

Restricțiile sunt impuse în zone unde există peste 1.000 de infectări la 100.000 de locuitori și vor fi aplică timp de două săptămâni.

Premierul Pedro Sanchez a liniștit populația spundând că măsurile nu vor impune izolarea totală similară cu cea de la începutul pandemiei.

Sute de persoane din cartierele sărace ale Madridului au manifestat împotriva noilor reguli.

Ungaria

De la începutul acestei luni, autoritățile de la Budapesta au interzis intrarea străinilor în această țară, excepție făcând tranzitul de persoane, călătoriile de afaceri și cele umanitare. Cetățenii care vin din alte state vor trebuie să stea în carantină sau să prezinte două teste negative.

Măștile sunt obligatorii în spațiile închise, iar amenzile pentru nepurtarea lor se ridică la 138 de euro.

Barurile și cluburile se închid la ora 23.00.

Vizitele în spitale și căminele de bătrâni sunt interzise.

Prețul testelor pentru COVID-19 a fost plafonat.

Germania

Tradiționalele târguri de toamnă din Germania au fost anulate din cauza pandemiei, și se crede că și vestitele evenimente de Crăciun se vor desfășura cu respectarea unor norme.

Autoritățile au început să pregătească populația pentru noi restricții. Ministrul federal al Sănătății. Jens Spahn, a anunțat că vor fi create clinici ambulate pentru ca cei cu simptome să se testeze.

În Bavaria a fost impusă purtarea măștilor în spațiile publice unde nu se poate respecta distanța socială.

Italia

Guvernul italian a semnat, pe 7 septembrie, un nou decret prin care au fost impuse restricții persoanelor care vin din anumite țări afectate de pandemie. Acestea trebuie să se izoleze timp de 14 zile.

Purtarea măștii este obligatorie în spațiile închise dar și în aer liber, între orele 18.00 - 6.00, unde nu se respecta o distanță minimă de un metru.

Cluburile de noapte și stadioanele sunt închise.

MIjloacele de transport în comun circulă cu maxim 80% din capacitate.