Alertă imediată de furtuni în Capitală. Este Cod Portocaliu

Cod portocaliu de furtună în București. ANM avertizează: ploi torențiale și descărcări electrice în următoarele minute

Meteorologii anunță averse torențiale și frecvente descărcări electrice, avertizarea fiind valabilă pentru o perioadă de 35 de minute.

Avertizarea este valabilă până la ora 08:30

Potrivit ANM, avertizarea a fost emisă la ora 07:45 și intră în vigoare la 07:55, fiind valabilă până la 08:30.

În acest interval, în municipiul București sunt prognozate:

averse torențiale;

cantități de apă de 25-40 l/mp;

frecvente descărcări electrice.

Ce înseamnă o avertizare nowcasting

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice periculoase care se produc într-un interval foarte scurt și vizează zone restrânse.

În cazul Codului portocaliu, intensitatea fenomenelor poate produce acumulări rapide de apă pe carosabil, dificultăți în trafic și alte probleme cauzate de ploile abundente.

Pe durata avertizării, șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare.

De asemenea, populația este îndemnată să evite adăpostirea sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să urmărească eventualele actualizări ale avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie.