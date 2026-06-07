Instabilitate atmosferică în Capitală: ANM a emis Cod galben de vijelii și averse

Duminică, de la ora 10:00, până la ora 21:00, temperatura maximă va ajunge până la 29 de grade Celsius, cerul va avea înnorări temporar accentuate, vor fi descărcări electrice și averse în urma cărora se vor acumula 15-20 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h, existând condiții de vijelii și căderi de grindină.

Luni, temepratura va scădea ușor, situându-se între 26 și 28 de grade Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate. Seara va ploua și vor fi descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în timpul ploilor.

(sursa: Mediafax)