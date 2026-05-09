Alertă meteo de ultima oră: ANM anunță Cod galben de furtuni și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică Cod Galben de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, valabilă în mai multe regiuni ale României, în intervalul 9 mai, ora 10:00 – 10 mai, ora 10:00.
Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină, în special în vestul, centrul și nordul țării.
Cod galben: furtuni și ploi torențiale în mai multe regiuni
Prima avertizare este valabilă sâmbătă, 9 mai, între orele 10:00 și 22:00, și vizează:
cea mai mare parte a Olteniei
Transilvania
nord-vestul Munteniei
nordul și vestul Moldovei
local în Carpații Meridionali și Carpații Orientali
În aceste zone vor apărea perioade de instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin:
averse torențiale
descărcări electrice frecvente
rafale de vânt de 40–50 km/h
căderi de grindină izolate
Cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–50 l/mp în intervale scurte de timp.
Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în restul țării, însă pe arii restrânse.
Al doilea cod galben: ploi abundente în Moldova
O a doua atenționare Cod Galben intră în vigoare în intervalul 9 mai, ora 22:00 – 10 mai, ora 10:00.
Zonele vizate sunt nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali
Se vor semnala averse ce pot acumula 20–40 l/mp, existând risc de acumulări rapide de apă.
Prognoză specială pentru București
Pentru municipiul București, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă în intervalul 9 mai, ora 10:00 – 10 mai, ora 10:00.
Vremea se va răci, iar cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe temporare. Temperatura maximă va fi de aproximativ 19°C, cea minimă 12–13°C. Vântul va fi slab și moderat.
Capitala nu se află sub incidența avertizărilor meteorologice în această perioadă.
(sursa: Mediafax)