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ANM a emis Cod Portocaliu: Furtuni violente și descărcări electrice în Călărași și Giurgiu

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   13:18
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ANM a emis Cod Portocaliu: Furtuni violente și descărcări electrice în Călărași și Giurgiu
Hepta/Cod portocaliu de ploi torențiale și furtuni în Giurgiu și Călărași

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în mai multe localități din județele Călărași și Giurgiu.

Meteorologii prognozează averse torențiale care pot acumula cantități de apă de 25 până la 40 de litri pe metru pătrat, însoțite de frecvente descărcări electrice, grindină cu dimensiuni estimate între 2 și 3 centimetri și intensificări ale vântului.

În județul Călărași, avertizarea este valabilă pentru localitățile Budești, Radovanu, Crivăț și Căscioarele. În județul Giurgiu, sunt vizate localitățile Hotarele, Prundu, Valea Dragului, Greaca, Herăști și Isvoarele.

Fenomenele vizate se vor manifesta până la ora 14:10.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: anm Cod portocaliu furtuni descarcari electrice Calarasi giurgiu
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