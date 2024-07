Apele Române: Coeficient de umplere de 80% în 40 de lacuri de acumulare

„În prezent, coeficientul de umplere în cele 40 de lacuri de acumulare este de 80,46%, cu un volum de circa 3,49 miliarde metri cubi existent, fapt ce asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafață în regim centralizat. Estimăm la sfârșitul lunii iulie în cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație și industrii și producția de energie electrică pentru Sistemul Energetic Național, un coeficient de umplere de cca. 77%”, arată luni reprezentanții Administrației Naționale Apele Române.

Aceștia anunță că pe mai multe sectoare de râuri se înregistrează debite sub media multianuală. Este vorba de patru sectoare pe râurile interioare Jiu (județul Gorj), pârâul Homorodul Mare și pârâul Fișag (județul Harghita), pârâul Belinul Mic și Saciova (județul Covasna), Buzău (județul Buzău) și Ialomița (județul Ialomița), care se află în faza de atenționare-avertizare; două sectoare pe râurile interioare Olt (județul Harghita) și pârâul Belinul Mare (județul Covasna), care se află in treapta 1 de restricții pentru irigații și piscicultură, cinci sectoare pe râurile interioare, respectiv pe râurile Buzău (județul Brăila), Călmățui (județele Buzău și Brăila) și pârâul Belinul Mic, Fișag și Saciova (județul Covasna), care se află in treapta 3 de restricții pentru irigații și piscicultură.

De asemenea, acumulările Pârcovaci, Hălceni și Sârca din județul Iași și Acumularea Mănjești din județul Vaslui se află în treapta 3 de restricții pentru populație, industrie, irigații și piscicultură.

În prezent, sunt 291 de localități (din care și orașele Roman, Pașcani și Hârlău) care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă și în care apa este furnizată cu restricții. Cele mai afectate localități sunt județele Botoșani, Vaslui, Iași, Neamț, Vrancea, Galați, Bacău, Dolj, Gorj, Teleorman, Alba.

„În aceste localități, furnizarea apei este asigurată de către operatorii de apă cu restricții, respectiv în anumite intervale orare. Restricțiile sunt stabilite de către operatorii de apă, pentru fiecare folosință în parte, în funcție de timpul de care au nevoie pentru reumplerea rezervoarelor de apă”, arată Apele Române.

În prezent, 239 de localități care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale (fântâni secate) au restricții de furnizare a apei. Cele mai afectate localități sunt în județele: Botoșani, Vaslui, Prahova, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Iași, Galați.

„Din cele 120 de secțiuni de monitorizare a secetei hidrologice, în trei secțiuni se înregistrează debite sub debitul minim necesar pentru satisfacerea cerințelor sub aspect cantitativ, respectiv în bazinele:

➡️Argeș-Vedea (stație hidrometrică Malu cu Flori – râul Dâmbovița influențat de orarul de funcționare al CHE Clăbucet- Apele Române Argeș-Vedea;

➡️Siret (stație hidrometrică Cremenea - râul Uz)- Apele Române Siret;

➡️stație hidrometrică Reci – Râul Negru- Apele Române Olt.

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) a fost în scădere, având valoarea de 4500 mc/s și este sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s).

„Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitele Dunării vor fi în scădere la intrarea în țară și vor ajunge în jurul valorii de 4200 mc/s în jurul datei de 21 iulie. În acest moment, pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă nu sunt probleme privind alimentarea cu apă. Nivelul la mira de la stația hidrometrică Cernavodă, în data de 15 iulie 2024 este de 1.44 metri, iar până la aplicarea treptei I de restricții există o diferență de nivel de 3, 06 metri”, transmit specialițtii.

Aceștia fac un apel la populație să folosească rațional apa, astfel încât aceasta să ajungă tuturor, cu prioritate pentru băut.