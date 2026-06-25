Bucureștiul, lovit de valul de căldură. Temperaturi de până la 35 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, valabilă în perioada 25 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 25 iunie, ora 10:00 – 26 iunie, ora 09:00, valul de căldură își va face simțită prezența în București. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin în prima parte a zilei și pe timpul nopții. După-amiaza vor apărea înnorări, însă probabilitatea de ploaie va rămâne redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 31 și 33 de grade Celsius, iar minima între 18 și 20 de grade.

În intervalul 26 iunie, ora 09:00 – 27 iunie, ora 09:00, valul de căldură va persista. Indicele ITU va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 33-34 de grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade.

Pentru intervalul 27 iunie, ora 09:00 – 28 iunie, ora 09:00, meteorologii prognozează menținerea valului de căldură. Disconfortul termic va fi accentuat. După-amiaza și seara, indicele ITU se va situa în jurul valorii de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 și 34 de grade Celsius, iar minimele între 18 și 20 de grade.

Duminică, în intervalul 28 iunie, ora 09:00 – 29 iunie, ora 10:00, valul de căldură va continua. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar ITU va atinge din nou pragul critic de 80 de unități în orele după-amiezii și ale serii. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade.

ANM anunță că, în București, va fi în vigoare o informare meteorologică pentru val de căldură și disconfort termic în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00. Totodată, pentru 25 iunie, între orele 12:00 și 21:00, este în vigoare un Cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

O avertizare similară, de Cod galben, va fi valabilă și în 26 iunie, între orele 12:00 și 21:00.

Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteo, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

(sursa: Mediafax)