Căldura lovește din nou Capitala. Cod galben de caniculă până duminică

Începând de sâmbătă, ora 12:00 până duminică, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

De duminică, ora 10:00 până luni, ora 10:00, canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul a 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 19...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

În intervalul 9 august, ora 12 - 10 august, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

În intervalul 10 august, ora 10 - 11 august, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

(sursa: Mediafax)