Cod roșu de inundații. Risc major în sudul țării

Totodată, începând cu vineri, ora 6.00, și până sâmbătă la ora 24.00, va fi activ Codul portocaliu în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Ialomița, iar în intervalul vineri, ora 20.00 - sâmbătă, ora 12.00, același Cod va viza râuri din județul Vrancea.

De asemenea, Codul galben este emis pentru două intervale distincte:

- În primul interval, joi, ora 16.00 - duminică, ora 12.00, vor fi afectate județele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Brașov, Covasna, Constanța și Tulcea.

- În al doilea interval, vineri, ora 12.00 - duminică, ora 12.00, Codul galben este extins și asupra județelor Vrancea, Buzău, Neamț, Bacău, Harghita și Galați.

Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, precum și probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

Populația este rugată să manifeste prudență și să respecte recomandările autorităților. Se recomandă evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de inundații, a traversărilor prin vaduri sau poduri improvizate, precum și luarea măsurilor preventive pentru protejarea bunurilor și a locuințelor situate în zone joase.

Este esențială curățarea rigolelor și șanțurilor de scurgere, pregătirea unor bagaje de strictă necesitate pentru eventuale evacuări și menținerea unui contact constant cu autoritățile locale și cu sursele oficiale de informare.

(sursa: Mediafax)