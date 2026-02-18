Harta viscolului: drumuri închise, zboruri anulate, trenuri cu întârzieri și școli în sistem online

Polițiștii rutieri, împreună cu cei de ordine publică, acționează în sistem integrat, pentru verificarea stării de viabilitate a drumurilor publice și dispun măsuri de închidere/restricționare a circulației, acolo unde se impune, pentru prevenirea unor blocaje de trafic, transmite, miercuri dimineața, MAI.

Se colaborează permanent cu administratorii drumurilor publice, pentru stabilirea priorităților de deszăpezire și asigurarea sprijinului necesar pentru a acționa.

IGPR, prin Direcția Rutieră, a asigurat începând de marți seara, de la ora 20.00, un ofițer la Comandamentul Central de iarnă organizat la sediul CNAIR, pentru colaborarea eficientă cu administratorii drumurilor naționale și dispunerea de măsuri privind restricții/închideri ale drumurilor naționale, în dinamică, urmând a asigura efectivele necesare în continuare la comandament.

Trafic rutier se desfășoară cu restricții sau este închis astfel:

Autostrăzi:

- A0 – loc. Cornetu (Ilfov) – trafic oprit pe un sens;

- A1 – sens Pitești–București – trafic oprit temporar;

- A7 – trafic oprit (integral);

- A2 – restricționată (MTMA > 7,5 t);

- A3 – restricționată (MTMA > 7,5 t) integral.

Drumuri naționale – trafic oprit:

- DN 23B – Măicănești – Ciorăști (Vrancea);

- DNCB – Bragadiru (Ilfov);

- DN 22 – Râmnicu Sărat – Brăila;

- DN 2B – Buzău – Brăila.

Drumuri județene – trafic oprit:

- DJ 740 (Argeș);

- DJ 204E (Vrancea).

Restricții suplimentare de tonaj au fost instituite pe mai multe drumuri naționale din județele Prahova, Ialomița și Buzău.

În ceea ce privește traficul aerian, naval și feroviar:

- 13 curse aeriene afectate (8 anulate, 5 redirecționate);

- 2 piste închise temporar pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”;

- manevre suspendate în porturile din Constanța și în Bara Sulina;

- trafic feroviar desfășurat în condiții de iarnă, cu întârzieri medii de aproximativ 60 de minute.

Au fost înregistrate avarii în alimentarea cu energie electrică în 21 localități din 5 județe (Brăila, Buzău, Constanța, Prahova și Vrancea), fiind afectați aproximativ 18.437 consumatori.

Echipele specializate intervin pentru remedierea defecțiunilor.

Din cauza zăpezii și a viscolului, în județul Giurgiu, copiii nu merg la cursuri cu prezență, în județul Vrancea cursurile se desfășoară în sistem online, iar în județul Brăila se fac cursuri online în 7 localități.

