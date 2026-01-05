x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Ian 2026   •   10:14
A fost închis drumul către Cota 1400 din Sinaia din cauza zăpezii depuse pe carosabil
Sursa foto: Zapada la Sinaia

Drumul către Cota 1400 din Sinaia a fost închis, temporar, luni dimineața, din cauza vremii nefavorabile.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează că luni, 5 ianuarie, începând cu ora 08.45, traficul rutier pe DC 134 Sinaia (drumul către Cota 1400) a fost închis temporar.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a depunerilor masive de zăpadă, care pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Polițiștii le recomandă șoferilor să evite deplasarea în zonă, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum.

Circulația va fi reluată imediat ce condițiile meteo și starea carosabilului vor permite acest lucru, în condiții de siguranță.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: drum inchis cota 1400 zăpadă
