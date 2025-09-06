Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în vestul țării

Zonele vizate de atenționarea meteo sunt: județul Arad- Curtici, Macea, Zimandu Nou, Zăbrani, Iratoșu, Șofronea, Păuliș, Dorobanți, Frumușeni, județul Timiş: Mașloc;

Sâmbătă, începând cu ora19:26, până la ora 20:00, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

A fost emis mesaj de avertizare a populației din zona vizată prin sistemul Ro-Alert, de către IGSU.

(sursa: Mediafax)