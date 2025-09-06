x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în vestul țării

Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în vestul țării

de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   19:42
Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în vestul țării

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme rea, pentru zone din două județe, pentru sâmbătă seara. Populația a fost atenționată prin sistemul Ro-Alert.

Zonele vizate de atenționarea meteo sunt: județul Arad- Curtici, Macea, Zimandu Nou, Zăbrani, Iratoșu, Șofronea, Păuliș, Dorobanți, Frumușeni, județul Timiş: Mașloc;

Sâmbătă, începând cu ora19:26, până la ora 20:00, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

A fost emis mesaj de avertizare a populației din zona vizată prin sistemul Ro-Alert, de către IGSU.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: meteo cod portocaliu Arad
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri