Iarna revine în martie: ninge pe DN1, DN 17A, Pasul Tihuța și în Făgăraș. Avertisment urgent pentru șoferi

Ninsori surpriză în martie: utilajele au revenit pe DN1 și DN1A. Avertisment pentru șoferi și turiști

Iarna revine brusc în zonele montane din România, chiar în prag de primăvară. Ninsorile au pus din nou în mișcare utilajele de deszăpezire pe drumuri intens circulate, iar meteorologii avertizează asupra unui episod de răcire de scurtă durată, dar cu efecte semnificative în trafic și turism.

Ninge din nou în centrul țării: intervenții pe DN1 și DN1A

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat joi reluarea intervențiilor de deszăpezire pe drumurile montane, după revenirea ninsorilor.

„Ninge din nou în zona montană din centrul țării. Utilajele de deszăpezire au ieșit din nou astăzi pe DN1, zona Predeal și DN1A, între Săcele și Cheia. Vă rugăm să circulați cu prudență și să adaptați stilul de condus la condițiile de drum”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Autoritățile fac apel la șoferi să fie extrem de atenți, în condițiile în care carosabilul poate deveni rapid alunecos.

„Ninsorile au revenit în zona montană a județului Suceava! Imagini de pe DN 17A, Pasul Palma, unde utilajele #DRDP Iași acționează cu lamă și material antiderapant, pentru asigurarea traficului”, potrivit DRDP Iasi Oficial.

Peisaj de iarnă în Munții Făgăraș: ninsoare și temperaturi scăzute

Ninsorile nu au ocolit nici județul Argeș. În zona montană, inclusiv la Capra, din Munții Făgăraș, iarna s-a reinstalat peste noapte.

La primele ore ale dimineții s-au înregistrat doar 3 grade Celsius, iar ninsoarea a transformat complet peisajul. Meteorologii avertizează că vremea s-ar putea înrăutăți, iar turiștii sunt sfătuiți să verifice condițiile meteo înainte de a pleca la drum.

ANM: Masă de aer rece peste România. Temperaturile scad brusc

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat pentru Antena 3 CNN că această schimbare bruscă este cauzată de o masă de aer rece care afectează mare parte din țară.

„De joi însă, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de centru, est, sud-est a țării, unde maximele nu vor depăși 7-9 grade celsius, în timp ce în vest și sud-vest vor mai fi posibile valori de 10-13 grade, acestea însemnând valori apropiate de normalul datei din calendar.”

Totuși, episodul de iarnă nu va dura mult.

„Acest episod caracteristic pentru a doua parte a acestei săptămâni va fi de scurtă durată, cel puțin până duminică. De luni până săptămâna viitoare și mai ales de marți temperaturile vor fi din nou în creștere. Vorbim de valori între 10-17 grade, cu mult peste normalul termic pentru o ultimă decadă a unei luni martie în țara noastră”.

Vânt puternic și precipitații mixte în mai multe regiuni

Odată cu răcirea vremii, își fac apariția și precipitațiile, în special în zonele montane.

„Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.”

De asemenea, vântul va sufla cu putere:

„Discutăm și de vânt pentru că în această seară, o informare meteorologică până joi seara vizează intensificările de vânt cu rafale de 40-45 km/h în zonele mai joase, iar în zona montană înaltă 60-80 de km/h.”

Pentru mai multe județe din sud-vestul țării este în vigoare și un cod galben: