Ninsori abundente în Carpați și risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi

Administrația Națională de Meteorologie a emis buletinul nivometeorologic valabil pentru perioada 16 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 20:00, care avertizează asupra unui risc ridicat de avalanșă în mai multe masive montane, în special în Carpații Meridionali și de Curbură.

Cele mai periculoase condiții sunt anunțate în Munții Făgăraș și Bucegi, unde la altitudini de peste 1.800 de metri riscul este 4 – mare.

La peste 1.800 m, stratul superior conține deja 10–15 cm de zăpadă proaspătă, iar în următorul interval se vor depune local încă 15–20 cm, izolat chiar mai mult.

Problemele majore semnalate de meteorologi la munte:

plăci de vânt numeroase, în special pe versanții nordici și estici

straturi instabile în primii 30–40 cm

cruste de gheață și cristale tip „cupă” în profunzime, ce pot favoriza alunecarea

cornișe de mari dimensiuni în zona crestelor

depozite de zăpadă de peste 2 metri pe unele văi.

Pe pantele înclinate pot fi declanșate avalanșe de dimensiuni medii și mari, inclusiv prin supraîncărcări minime (trecerea unui schior sau grup).

Sub 1.800 m, riscul scade la 3 – însemnat, însă sunt posibile avalanșe medii și izolat mari, în special între 1.500 și 1.800 m.

În Carpații Meridionali – masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu – riscul este 3 – însemnat la peste 1.800 m.

Stratul de zăpadă va continua să crească cu încă 10–20 cm, iar instabilitatea este accentuată de:

plăci de vânt formate recent

straturi fragile în profunzime

depozite consistente în văi.

La altitudini sub 1.800 m, riscul rămâne însemnat în Țarcu și Godeanu și moderat în Parâng și Șureanu

În masivele Rodnei și Călimani-Bistriței, la peste 1.800 m, riscul este 3 – însemnat, din cauza stratului nou depus peste unul mai vechi, incomplet stabilizat.

În Masivul Ceahlău și în Carpații Occidentali, riscul este 2 – moderat, însă pe pantele abrupte pot apărea avalanșe mici și izolat medii, în special la supraîncărcări.

Meteorologii anunță ninsori însemnate în Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, unde se pot acumula:

10–15 l/mp pe arii extinse

25–30 l/mp local, în special pe versanții sudici.

Stratul de zăpadă poate crește cu 20–30 cm la peste 1.500 m, iar pe crestele Meridionalilor sunt prognozate rafale de vânt de 80–100 km/h, cu viscol puternic.

La 16 februarie, ora 14:00, stratul de zăpadă măsura:

163 cm la Vârful Omu

150 cm la Bâlea-Lac

132 cm la Țarcu

83 cm la Călimani

59 cm la Lăcăuți și Semenic..

În condițiile unui risc 4 – mare, specialiștii recomandă evitarea traseelor alpine și a pantelor înclinate și evitarea zonelor cu acumulări recente și cornișe. De asemenea este important sa fie permanent urmarită informarea asupra actualizării buletinului nivologic.

Buletinul poate fi actualizat în funcție de evoluția vremii și a stratului de zăpadă.

(sursa: Mediafax)