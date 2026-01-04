ANM: Polei și maxime de 5 grade în Capitală până marți dimineața

De duminică până luni la ora 8.00, temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua îndeosebi seara și noaptea, când vor fi condiții de polei.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4-5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

De luni dimineața până marți la ora 10.00, temperaturile vor continua să scadă față de zilele precedente și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar mai ales la începutul intervalului vor fi posibile depuneri de polei.

Vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea.

Temperatura maximă se va situa în jurul a 2 grade, iar cea minimă va fi de 0-1 grad. Noaptea vor fi condiții de ceață.

(sursa: Mediafax)