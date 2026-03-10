Schimbare de vreme în România! Temperaturi mai ridicate decât normalul, dar vin și ploi în majoritatea regiunilor

Prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile cresc ușor, dar revin ploile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 9 martie – 6 aprilie 2026. Meteorologii anunță temperaturi în general mai ridicate decât cele specifice perioadei, dar și episoade de ploi în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit specialiștilor, prima parte a intervalului va aduce valori termice peste normal, însă vântul ar putea crea disconfort în anumite zone, în special în sud-vestul României.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat la B1 TV că, cel puțin până la jumătatea lunii martie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit.

„Valorile de temperatură se vor situa în continuare peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, cu rafale de 60...80 km/h, precum și în sud-vest, cu viteze mai mari în sudul Banatului, de 50...65 km/h și izolat de 70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în regiunile vestice. În estul și sudul țării, în primele ore ale zilei și din nou spre sfârșitul intervalului, pe alocuri vor fi condiții de nebulozitate joasă sau ceață”.

Vremea în România între 9 și 16 martie

În prima săptămână analizată, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în sud și sud-est, în timp ce în restul țării vor fi ușor mai ridicate, mai ales în nord și în zonele montane.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru 16 – 23 martie

În intervalul următor, temperaturile medii vor continua să fie ușor mai ridicate decât cele normale în vest, nord și centru. În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile extracarpatice, însă în vest și nord-vest sunt estimate valori ușor deficitare.

Cum va fi vremea între 23 și 30 martie

Meteorologii estimează că temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, mai ales în regiunile nord-vestice ale țării.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi în general apropiat de valorile normale pentru acest interval.

Prognoza ANM pentru perioada 30 martie – 6 aprilie

În ultima săptămână analizată, mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice, însă local pot fi ușor excedentare în zonele montane și submontane.