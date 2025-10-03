Prognoza meteo – temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie

Potrivit prognozei pe patru săptămâni, în perioada 6 – 13 octombrie, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai scăzute în vest. În schimb, regimul pluviometric va fi deficitar pe întreg teritoriul, în special în sud-vest.

Între 13 și 20 octombrie, vremea se va menține apropiată de normal, cu temperaturi ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi în jurul mediilor multianuale.

Pentru intervalul 20 – 27 octombrie, meteorologii estimează temperaturi normale pentru această perioadă în toate regiunile. În schimb, ploile vor fi ușor excedentare în majoritatea zonelor țării.

La finalul intervalului, între 27 octombrie și 3 noiembrie, valorile termice vor rămâne în jurul celor normale pentru acest moment al anului, iar cantitățile de precipitații se vor situa, de asemenea, în jurul mediilor multianuale.

(sursa: Mediafax)