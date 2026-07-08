România, lovită de două valuri de furtuni

Meteorologii avertizează că rafalele de vânt vor ajunge în mod obișnuit la 50–70 km/h, dar pot depăși izolat 80 km/h. În timpul furtunilor sunt posibile acumulări de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat în numai câteva ore.

Prima avertizare este valabilă miercuri, 8 iulie, de la ora 10:00 până la ora 23:00.

Potrivit ANM, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50–70 km/h și, pe arii restrânse, de peste 80 km/h.

Aversele însemnate cantitativ, descărcările electrice și grindina de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între unu și trei centimetri, vor apărea pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Fenomene similare sunt prognozate local și în Oltenia și Muntenia.În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15–30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Conform hărții publicate de ANM, avertizarea acoperă aproape toate județele țării, cu excepția județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Mehedinți.

Cea de-a doua avertizare Cod galben intră în vigoare joi, 9 iulie, la ora 12:00 și expiră în noaptea de joi spre vineri, la ora 02:00.

Zonele vizate sunt Muntenia, Dobrogea și vestul și sudul Moldovei. Potrivit hărții ANM, sub avertizare se vor afla Bucureștiul și județele Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Constanța, Tulcea, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea și Galați.În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de 50–70 km/h. Pe arii restrânse se vor produce vijelii și va cădea grindină cu diametre de până la trei centimetri.

Cantitățile de apă vor fi de 15–20 de litri pe metru pătrat și pot depăși izolat 30–40 de litri pe metru pătrat, fie în intervale scurte, fie prin acumulare.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în celelalte regiuni ale țării.

(sursa: Mediafax)