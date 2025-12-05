x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   10:21
Trei coduri galbene consecutive. Vreme urâtă până sâmbătă seara
ANM a emis trei coduri galbene de vânt pentru vineri și sâmbătă în mai multe regiuni din România. Rafalele vor atinge 110 km/h în zonele montane. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea viteza vântului va depăși 70 km/h.

Meteorologii au emis, vineri, o informare meteo și 3 Coduri galbene.

O informare meteo valabilă de vineri, ora 10, până sâmbătă, ora 22, anunță intensificări temporare ale vântului.

Vântul va avea intensificări vineri (5 decembrie) în sud, centru și est. Sâmbătă (6 decembrie) fenomenul ajunge în sudul și sud-estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...50 km/h. La munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h.

Vineri, între orele 10 - 23, vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h. În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 80...110 km/h.

De vineri, ora 23, până sâmbătă, ora 8, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul și vestul Olteniei, cu viteze de 50...65 km/h.

De asemenea, sâmbătă, în intervalul orar 8 - 20, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.

(sursa: Mediafax)

