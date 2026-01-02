Vremea va fi închisă, cerul mai mult noros şi va ninge consistent la munte, în următoarele trei zile

Astfel, conform prognozei vremii pentru intervalul 2 ianuarie, ora 20:00 - 5 ianuarie, ora 20:00, cantităţile de precipitaţii vor depăşi 10-15 l/mp în toate masivele, iar în primele 24 de ore local 20...25 l/mp în Carpaţii Occidentali, nordul celor Orientali şi în vestul celor celor Meridionali şi izolat 40-50 l/mp în zona Munţilor Apuseni.



Cumulat se pot depăşi 50-60 l/mp în masivele vestice şi sud-vestice. Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în toate masivele şi temporar de 70-90 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea şi menţinând vizibilitatea scăzută, mai susţinute în primele 24 de ore pe crestele Carpaţilor Meridionali şi Occidentalii, unde rafalele vor atinge şi depăşi 100-120 km/h pe creste. Se va forma ceaţă, asociată şi cu depuneri de chiciură în zonele înalte.



Temperaturi prognozate în intervalul menţionat sunt, la peste 1.800 metri, minime, în general între -12...-7 grade, iar cele maxime sunt în creştere de la -9...-5 grade în primele două zile spre -6...-2 grade.



La sub 1.800 metri, temperaturile minime sunt în general între -10...-4 grade, iar cele maxime sunt în creştere treptată de la -7...-2 grade spre -4...2 grade.

AGERPRES