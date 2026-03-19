x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Vremea în Capitală: Temperaturile scad, iar vântul se intensifică

Vremea în Capitală: Temperaturile scad, iar vântul se intensifică

de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   10:54
Vremea în Capitală: Temperaturile scad, iar vântul se intensifică
Sursa foto: Martin Dimitrov/Vremea in martie

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o avertizare specială pentru Capitală, avertizând o perioadă de răcire a vremii și intensificări ale vântului.

Joi, temperaturile maxime vor fi de 9-10 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 2-4 grade. Cerul va fi predominant noros pe parcursul zilei și vântul va sufla moderat, cu viteza la rafală de până la 45 km/h.

Vineri, temperaturile vor urca până la 13 grade Celsius, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 40 km/h.

„În intervalul 19 martie, ora 10 - 20 martie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, se mai arată în prognoza emisă de ANM.

(sursa: Mediafax)

×
Parteneri