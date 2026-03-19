Vremea în Capitală: Temperaturile scad, iar vântul se intensifică

Joi, temperaturile maxime vor fi de 9-10 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 2-4 grade. Cerul va fi predominant noros pe parcursul zilei și vântul va sufla moderat, cu viteza la rafală de până la 45 km/h.

Vineri, temperaturile vor urca până la 13 grade Celsius, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 40 km/h.

„În intervalul 19 martie, ora 10 - 20 martie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului”, se mai arată în prognoza emisă de ANM.

