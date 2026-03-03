Vremea de mâine în România: zi blândă, fără ploi, cu vânt în general slab

Datele meteo sunt furnizate de site-ul meteorologic Gramodo.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 11°C și 15°C, iar minimele vor coborî noaptea spre -1°C…6°C, în funcție de regiune.

Vântul va sufla mai ales slab (briză ușoară), cu unele intensificări locale.

Cum arată ziua pe regiuni

Vest și Banat (Arad, Oradea, Timișoara, Reșița, Drobeta-Turnu Severin): maxime de 13–14°C, minime de 3–5°C, vânt slab.

Transilvania și zonele intracarpatice (Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, Târgu Mureș, Bistrița): maxime de 11–14°C, nopți mai reci (în jur de 1–3°C), iar în depresiuni temperaturile pot coborî spre 0°C (Brașov, Sfântu Gheorghe, Odorheiu Secuiesc).

Moldova (Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Vaslui, Piatra-Neamț): maxime de 12–13°C, minime între -1°C și 2°C, vânt ușor.

Sud și Muntenia (București, Ploiești, Pitești, Giurgiu, Călărași, Slobozia, Târgoviște, Alexandria): maxime de 10–15°C, minime de 4–6°C, briză ușoară spre moderată pe alocuri.

Litoral și Dobrogea (Constanța, Tulcea): mai răcoare, cu maxime de 8–11°C. Vântul va fi mai prezent, mai ales la Tulcea (briză moderată, ~21 km/h) și la Constanța (~19 km/h).

Orașe cu cele mai ridicate maxime

Cele mai calde valori sunt așteptate la Giurgiu (15°C) și în mai multe orașe cu 14°C (Alba Iulia, Alexandria, Arad, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Oradea, Timișoara).

Zone cu nopți mai reci

Minimele cele mai scăzute apar la Piatra-Neamț (-1°C) și în zona montană/depresionară (în jur de 0°C la Brașov, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe).

București mâine: vreme stabilă, fără ploi, cu amplitudine termică destul de mare

Mâine, în București, se conturează o zi uscată și liniștită, cu 0% șanse de precipitații pe parcursul întregii zile.

Vremea va fi tipică unui regim anticiclonic: presiune ridicată, vânt în general slab și variații de temperatură între dimineața rece și după-amiaza mai blândă.

Temperatură: de la dimineață rece la după-amiază plăcută

Minima: în jur de 4°C (spre finalul nopții și în primele ore ale dimineții).

Maxima: 13–14°C, atinsă cel mai probabil între orele 14:00–17:00.

Din datele pe ore pe care le-ai dat, se vede un parcurs clar:

00:00–06:00: 6°C → 4°C (scădere lentă)

07:00–10:00: 4°C → 8°C (încălzire treptată)

11:00–15:00: 9°C → 13°C (creștere mai rapidă)

16:00–18:00: în jur de 13°C, apoi începe scăderea

19:00–23:00: 10°C → 8°C (răcire de seară)

Vânt: slab, fără rafale supărătoare

Vântul rămâne în general slab, aproximativ 4–9 km/h, cu intensificări ușoare pe alocuri. Practic, va conta mai mult senzația de răcoare dimineața decât vântul în sine.

Presiune și umiditate: semn de vreme stabilă

Presiune: foarte ridicată, aproximativ 1026–1031 hPa (stabilitate atmosferică, cer mai mult senin).

Umiditate: în jur de 72%, ceea ce poate face dimineața să pară mai rece, mai ales la 4–6°C.

Confort și detalii utile