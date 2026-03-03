Scandaloasa achiziție de mașini de la Cancelaria premierului, anulată pentru că s-au comis erori și omisiuni în documentele de licitație

Motivul: „în cadrul documentelor achiziției (caiet de sarcini, notă estimativă și referat de necesitate) s-au identificat erori și omisiuni care fac imposibilă întocmirea unor oferte care să satisfacă necesitățile autorității contractante”. Reamintim că, în baza acestei afaceri inițiate, Cancelaria prim-ministrului urma să preia mașinile în leasing operațional, pentru ca, după trei ani, să le restituie proprietarului. Suma aferentă „închirierii” fiecărei astfel de mașini depășea pragul maxim prevăzut de legislație pentru instituțiile publice din România dornice să-și reînnoiască parcul auto. Documentația de atribuire, plină de erori și omisiuni, așa cum susține acum Guvernul, prevedea că toți cei 14 demnitari ai Cancelariei, în frunte cu șeful structurii, urmau să beneficieze de o astfel de mașină.

Cancelaria prim-ministrului a decis să anuleze procedura de achiziție prin leasing operațional a celor 19 autoutilitare pentru demnitarii structurii. Nu este vorba despre renunțarea la cumpărătură din motive de reducere a cheltuielilor bugetare, ci anularea are o motivație halucinantă. Cei care au redactat documentele achiziției au făcut erori și omisiuni în aceste acte. Asfel, conform unei notificări în SEAP, Cancelaria prim-ministrului face cunoscut faptul că, la data de 16 februarie 2026, a anulat procedura de achiziție, pe motiv că „în cadrul documentelor achiziției (caiet de sarcini, notă estimativă și referat de necesitate) s-au identificat erori și omisiuni care fac imposibilă întocmirea unor oferte care să satisfacă necesitățile autorității contractante, fiind necesară aprobarea anulării procedurii, în conformitate cu prevederile articolului 211 litera «b» coroborat cu articolul 212 alineatul 1 litera «c» și alineatul 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Conform textelor de lege invocate, procedura de atribuire se finalizează inclusiv prin anularea ei, iar o autoritate contractantă are obligația să anuleze procedura de atribuire dacă eventuale încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului. Prin „încălcări ale prevederilor legale” se înțelege situația în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor stabilite care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică precum nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și răspunderea asumării.

Tranzacția, anunțată cu mult tupeu în luna ianuarie

„Jurnalul” a dezvăluit că, la 21 ianuarie 2026, Cancelaria prim-ministrului a publicat în SEAP un anunț de participare conform căruia intenționează să încheie un contract având ca obiect furnizarea de autovehicule în sistem de leasing operațional. „Obiectul acordului-cadru este de furnizare prin servicii de leasing operațional a 19 autovehicule din categoria N1, caroserie de tip SUV sau Pick-up cu cabină dublă, complet închisă, cu destinație mixtă și arhitectură închisă, pe 36 de luni, fără a dobândi proprietatea asupra acestora”, se arată în anunțul de participare citat.

Conform Cancelariei prim-ministrului, „leasingul operațional este o variantă în care bunul este utilizat pe o perioadă determinată, iar la finalul contractului, acesta este returnat locatorului (proprietarului). Acest tip de leasing este adesea folosit pentru echipamente și vehicule, fără obligația de cumpărare la final”.

Cu mult tupeu, în același document se mai arată: „În prezent, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea 3 secretari de stat și 210 consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat. Drept urmare, este necesar un număr de cel puțin 14 autovehicule care să fie puse la dispoziția acestora”.

Lucrurile nu se opresc aici. „Totodată, pentru activitatea curentă a Cancelariei Prim-Ministrului este necesar cel puțin încă un autovehicul. Acest autovehicul trebuie să asigure desfășurarea activităților specifice cabinetului. De asemenea, pentru realizarea în bune condiții a activității întreprinse de structurile de specialitate de la nivelul Cancelariei, respectiv activitatea de gestiune economico-administrativă, protocol și comunicare, prezența la termenele de judecată, la Trezorerie pentru efectuarea plăților specifice, de transport la instituții publice pentru obținerea de avize sau ședințele de lucru ori instituționale, este necesar un număr de încă patru autovehicule”, se mai arată în această documentație de atribuire.

Chiria calculată ar fi fost mai mare decât plafonul maxim permis la cumpărare pentru astfel de achiziții

Interesant este că această categorie N1 de autovehicule nu intră sub incidența Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2025. Iar tupeul prinde și mai mari proporții cu cât, conform Ordonanței de Guvern nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, „se interzice autorităților și instituțiilor publice, indiferent de sistemul de funcționare și subordonare, să achiziționeze autoturisme, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu capacitatea cilindrică mai mare de 1.600 centimetri cubi și al căror preț nu poate depăși contravaloarea în lei a sumei de 23.000 de euro cu TVA inclusă”.

Ei bine, Cancelaria prim-ministrului dorea să contracteze autovehicule din categoria N1, deoarece OG 80/2001 prevede că „prin excepție, autoritățile și instituțiile publice pot achiziționa autovehicule cu propulsie hibridă - alimentate pe benzină + electric -, al căror preț nu poate depăși valoarea în lei a sumei de 27.000 de euro inclusiv TVA”.

Problema, în cazul achiziției pe care Cancelaria prim-ministrului urma să o facă, este că Guvernul nici măcar nu cumpără mașinile, ci încheie un leasing operațional. Adică le închiriază, dar „chiria” pe trei ani depășește valoarea maximă permisă la achiziție pentru un astfel de autovehicul.

Astfel, Cancelaria prim-ministrului intenționa să încheie un acord-cadru privind servicii de leasing operațional pentru 19 autovehicule N1 SUV sau Pick-up, pentru o perioadă de 36 de luni. Și punea la bătaie pentru asta un buget de 2.188.800 de lei fără TVA, adică de 2.648.448 de lei cu TVA inclusă. Ceea ce înseamnă că, pentru fiecare dintre cele 19 mașini, punea la bătaie un buget de 139.292 de lei cu TVA, respectiv de 27.874,5 euro. „Chiria este, așadar, mai mare decât plafonul de 27.000 de euro cu TVA inclusă stabilit de legislație pentru cumpărare. Deși costă mai mult decât dacă le-ar cumpăra, după trei ani, Guvernul urma să restituie mașinile, rămânând și fără ele, și fără 2.648.448 de lei.