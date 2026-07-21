Gala Dezvoltăm România Sustenabil Puterea Continuității

Pentru că un început e ușor. Continuitatea ți se cere în fiecare zi și n-o vede nimeni. La Gala „Dezvoltăm România Sustenabil”, ajunsă la a cincea ediție, am premiat 26 de companii care au trecut de faza aplauzelor. Care au spus „da” a doua oară. Și a cincea. Și a zecea. Care nu s-au oprit la profit, ci au dus mai departe câte o cauză, câte un om, câte o poveste care merită să continue.

Tema galei Dezvoltăm România Sustenabil a fost puterea continuității. The Power of Continuity nu e un slogan. E o alegere care nu se vede într-o singura seară. Dar care, în timp, construiește o țară. Pentru că este ușor să începi când ai energie, context și entuziasm. Dar este mult mai greu să continui când apar obstacole, incertitudinea sau oboseala.

Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group: „Suntem din ce în ce mai mulți în acest lanț al binelui, în această ștafetă pe care fiecare companie pe care o celebrăm o dă mai departe, așa cum v-ați obișnuit, unei organizații, unei alte companii, altcuiva care trebuie celebrat și aplaudat pentru eforturile de sustenabilitate.“

A fost, poate, cea mai sinceră definiție a sustenabilității: să nu te oprești la profit, ci să mergi mai departe pentru ceilalți. 26 de companii. 26 de cauze. Oameni care plătesc mii de salarii, care țin fabrici deschise.

Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs, Vodafone România: „Vă sunt recunoscătoare vouă pentru că văd în fiecare an oameni care insistă și se luptă să țină companiile lor în viață și în momente în care nu este întotdeauna ușor."

Într-o economie în care presiunea e zilnică, în comunități unde nevoile nu dispar, a continua devine, de fapt, cea mai mare formă de responsabilitate. Exact asta fac oamenii și companiile premiate: nu ascund fisurile și nu le ignoră, în schimb au ales să le repare. Cu răbdare, implicare și sens.

Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România: „Sunteți toți oameni care rămân și nu pleacă. Numai eu am numărat vreo patru spitale care se construiesc. Patru sau cinci spitale. Centre de tip familial. Educăm viitorul, facem cultură. O mână de oameni care schimbă România de jos în sus."

Într-o țară unde plecarea a devenit aproape o tradiție națională, continuitatea e un act de curaj pe care puțini își permit să-l pună în valoare. Simbolic, fiecare companie a primit un bonsai, care trebuie îngrijit, crescut, dus mai departe.

Claudia Griech, Director General E.ON Energie România: „În momentul în care susținem cultura este dovada cea mai clară a faptului că atât educația cât și cultura ne aprind speranța în inimi."

Poți să aprinzi becul în toate casele și, totuși, să lași comunitatea pe întuneric. E o lecție de smerenie incredibilă. Pentru că unele cazuri sunt atât de grele încât cer curaj doar ca să le privești în față.

Amalia Anghel, Head of Corporate Communication & CSR, Engie Romania: „Un loc care se cheamă Hospice Casa Speranței. Acolo unde cei încercați greu de soartă își găsesc, nu doar un tratament, găsesc alinare, găsesc demnitate, găsesc o strângere de mână.”

Continuitatea nu e o linie dreaptă. Sunt drumuri care durează ani.

Chris Simion Mercurian, fondator Teatrul Grivița 53: „A durat 9 ani nașterea acestui teatru. A demonstrat că atunci când nu renunți la un vis se strâng în jurul tău oameni care visează împreună cu tine."

Asta înseamnă The Power of Continuity. Despre oameni care nu spun „am făcut destul“. Ci spun, din nou și din nou: „mai facem un pas“.

The power of continuity – tema ediției de anul acesta

Gala „Dezvoltăm România Sustenabil” a ajuns la cea de-a cincea ediție