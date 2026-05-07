Vremea se schimbă brusc în România: furtuni violente, grindină și răcire accentuată în toată țara

Alertă meteo de ultim moment: Metorolog ANM anunță furtuni puternice și fenomene extreme până la finalul săptămânii

România intră într-o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, cu fenomene meteo severe ce vor afecta mai multe regiuni ale țării. Potrivit informațiilor transmise de Elena Mateescu, temperaturile ridicate din ultimele zile favorizează dezvoltarea unor sisteme noroase puternice, capabile să genereze averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină.



Elena Mateescu, directoarea ANM: „Într-adevăr, vorbim de fenomene de instabilitate specifice condițiilor prezente, având în vedere temperaturile foarte ridicate ce favorizează desfășurarea acestor sisteme noroase generatoare de precipitații cu aspect torențial, averse pe secvențe scurte de timp”.

Elena Mateescu a spus că primele precipitații vor cădea chiar de joi.

„Astăzi (joi - n.n.), în partea de vest, centru-nord a țării, începând de la noapte și pe parcursul după-amiezii, în zona de munte, punctifon putem să avem cantități de 15-20 l/mp, aversele să fie însoțite de descărcări electrice, izolat căderi de grindină și nu în ultimul rând și intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 km/h, iar la munte viteze mai mari de 50 km/h”, a mai declarat la Antena 3 CNN Elena Mateescu.

„Astăzi vom avea o vreme caldă în continuare, cu valori de 20 până la 29 de grade Celsius, dar valori mai coborâte în zonele din jumătatea vestică, acolo unde și fenomenele de instabilitate vor fi prezente, cu maxime până la 22 de grade, în timp ce în sud vom avea temperaturi de peste 25 până la 28 de grade Celsius”, spune directoarea ANM.

Elena Mateescu spune că vremea se schimbă dramatic vineri.

„Mâine, fenomenele de instabilitate vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării și vom avea averse torențiale. În sudul, sud-estul și estul țării vom înregistra valori de 15-20 l/mp și acest semnal al fenomenelor de instabilitate va fi de interes cel puțin până la finalul acestei săptămâni”, a declarat directoarea ANM.

Meteorologii atrag atenția că primele manifestări ale acestui episod de vreme severă apar chiar de joi, în special în vestul, centrul și nordul țării, urmând ca fenomenele să se extindă treptat la nivel național.

Ploi torențiale, vânt puternic și grindină în mai multe regiuni

Conform estimărilor, în zonele montane și în regiunile vestice și centrale se pot acumula cantități de apă de 15–20 l/mp, în intervale scurte de timp. Aversele vor fi însoțite de frecvente descărcări electrice, iar izolat pot apărea căderi de grindină.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–50 km/h, iar la altitudini mari din zonele montane se pot depăși chiar și aceste valori.

Vreme caldă înainte de schimbarea bruscă a atmosferei

În ciuda instabilității atmosferice, ziua de joi va aduce în continuare temperaturi ridicate pentru această perioadă, cu valori cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi vor fi în vestul țării, acolo unde fenomenele de instabilitate vor fi mai intense.

În sudul României, valorile termice vor rămâne ridicate, atingând frecvent 25–28 de grade Celsius, ceea ce accentuează contrastul atmosferic și favorizează apariția furtunilor.

Vineri: extinderea fenomenelor severe la nivel național

Meteorologii avertizează că situația se va agrava vineri, când instabilitatea atmosferică va cuprinde cea mai mare parte a țării. Se vor semnala averse torențiale pe arii extinse, iar în sud, sud-est și est se pot acumula din nou 15–20 l/mp de precipitații.

Totodată, temperaturile vor începe să scadă ușor, situându-se între 15 și 26 de grade Celsius, marcând o tranziție rapidă de la vremea caldă la una mult mai instabilă.

Prognoza pe termen mediu: mai cald decât normalul perioadei

Chiar dacă episodul de vreme severă va continua până spre finalul săptămânii, prognoza pentru luna mai indică o tendință generală de încălzire.

Estimările ANM arată că:

În perioada 4–11 mai, temperaturile vor fi peste normal în aproape toată țara, iar precipitațiile vor fi deficitare.

Între 11–18 mai, valorile termice rămân ridicate, cu posibile ploi în nord și deficit în sud.

În intervalul 18–25 mai, vremea se menține ușor mai caldă decât media, cu precipitații apropiate de normal.

În ultima săptămână din mai, temperaturile vor continua să fie peste medie, iar ploile vor fi în limite obișnuite.