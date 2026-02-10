12 cele mai jucăușe rase de câini: Nu se plictisesc niciodată de distracție

Acești câini adoră să se joace atât cu oamenii, cât și cu ceilalți căței.

1. Labrador Retriever

Crescut inițial pentru a ajuta pescarii să recupereze plase, frânghii și pești din apele reci ale Atlanticului de Nord, Labradorul Retriever încă iubește să aducă lucruri. După cum știe oricine a aruncat vreodată o minge sau un băț pentru un Labrador, te vei plictisi de joc cu mult înaintea lor.

2. Bulldog Francez

Îndrăzneț și obraznic, Bulldogul Francez nu va fi ignorat dacă vrea să se joace - ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori. Aveți grijă să nu-l alergați prea mult deoarece este predispus la probleme respiratorii.

3. Beagle

Beagle-ul este un animal de haită, dar dacă nu are un grup mare de alți Beagle cu care să alerge, atunci va căuta să se joace cu orice om sau animal este cel mai apropiat - de obicei, proprietarul său. Acești câini adoră în mod special să se joace cu copiii, fiind răbdători și blânzi.

4. Boxer

Răbdător, blând și afectuos, un Boxer este un partener de joacă deosebit de bun pentru copii datorită energiei sale nesfârșite și perspectivei vesele asupra vieții.

5. Dalmațian

Dragostea Dalmațienilor pentru joacă a fost folosită cu mare efect atunci când obișnuiau să se prezinte pentru publicul încântat al circului. Acum, câinii pătați sunt mai predispuși să-și distreze familia umană cu poznele lor pline de viață.

6. Golden Retriever

La fel ca Labradorul, Golden Retriever-ului îi place să se joace de-a adus mingea ore întregi - în special când este implicată și apa. Nu le place nimic mai mult decât să se bălăcească în mare, râu sau lac toată ziua.

7. Ciobănesc australian

Ciobănescul Australien este una dintre cele mai atletice și agile rase de câini, și adoră să-și etaleze abilitățile. Dacă doriți un câine care poate sări doi metri în aer pentru a prinde perfect un frisbee care zboară rapid, atunci aceasta este rasa potrivită.

8. Papillon

Deși mulți îi văd ca pe niște câini de poală tradiționali, puțini Papillon sunt fericiți să stea toată ziua în aer liber. Le place să fie distrați și sunt plini de și energie, care se poate transforma într-un comportament obraznic dacă este lăsat să se dezvolte.

9. Câinele de apă portughez

Dacă sunteți în căutarea unui companion de joacă pentru cineva cu alergii, Câinele de apă portughez bifează toate cerințele. Cu o blană hipoalergică, este puțin probabil să vă facă să strănutați, dar sunt plini de energie și se bucură să se joace cu persoane de toate vârstele.

10. Border Collie

Fiind cel mai inteligent câine din lume, creierul Border Collie este constant activ și caută ceva de făcut. Multă joacă este esențială pentru bunăstarea acestei rase curioase.

11. Jack Russell Terrier

Una dintre cele mai energice rasele de câini, Jack Russell Terrier nu a întâlnit niciodată un joc pe care să nu-l iubească. Orice implică sărituri, alergare și înot îi va face fericiți.

12. English Springer Spaniel

O rasă care are o energie aparent nelimitată. Dacă nu te joci cu English Springer Spaniel, își va inventa propriul joc - apoi îl va juca la nesfârșit, notează scotsman.com.

