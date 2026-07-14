„Am fost declarat mort și băgat într-un sac pentru cadavre”. Cum s-a trezit bărbatul după 45 de minute

Deși medicii nu îi mai dădeau nicio șansă și fusese introdus într-un sac mortuar, bărbatul spune că o experiență pe care nu și-o poate explica i-a schimbat complet viața. Povestea lui a devenit una dintre cele mai cunoscute relatări despre ceea ce specialiștii numesc „experiențe din apropierea morții” (Near Death Experience – NDE).

Totul a început cu un supliment cumpărat din Thailanda

Vincent Tolman povestește că, în urmă cu mai mulți ani, urma un program intensiv de culturism și folosea un supliment lichid foarte puternic.

Când produsul pe care îl cumpăra în mod obișnuit nu s-a mai găsit în Statele Unite, el și un prieten au comandat o variantă similară de la un furnizor din Thailanda. Cei doi nu știau însă că noul produs era mult mai concentrat. Au luat aceeași doză pe care o foloseau în mod obișnuit, iar efectele au apărut aproape imediat.

„Ne-am dat seama că ceva nu era în regulă”, își amintește Vincent.

În scurt timp au început să se simtă rău, au vomitat și au devenit dezorientați. S-a prăbușit în toaleta unui restaurant

Cei doi au decis să oprească la un restaurant Dairy Queen, sperând că mâncarea îi va ajuta să își revină. Vincent a mers direct la baie.

Acolo și-a pierdut cunoștința. Potrivit relatării sale, corpul îi cedase complet din cauza supradozei. Când echipajele medicale au ajuns la fața locului, au încercat să îl resusciteze. La un moment dat însă, spune Vincent, a fost declarat decedat, scrie Mirror

„Îmi vedeam propriul corp”

De aici începe partea care a făcut înconjurul lumii. Vincent afirmă că, deși medicii îl considerau mort, el era conștient de tot ceea ce se întâmpla în jurul său.

Spune că își privea propriul corp și urmărea cum paramedicii renunță la manevrele de resuscitare. Ulterior, afirmă că a fost introdus într-un sac mortuar.

Întâlnirea despre care spune că i-a schimbat viața

Vincent povestește că, în acele momente, a avut impresia că este însoțit de o prezență spirituală, pe care o numește „Drake”. Acesta i-ar fi arătat episoade importante din viața sa și l-ar fi făcut să retrăiască atât momentele în care i-a ajutat pe ceilalți, cât și pe cele în care a greșit.

„Mi-am dat seama că făcusem mult mai mult bine decât rău”, spune el. Tot atunci, susține că a înțeles un lucru care l-a marcat profund:

„Pământul este o școală. A fost întotdeauna o sală de clasă, nu o sală de judecată.”

Vincent spune că explicațiile pe care le-ar fi primit despre univers nu au fost rostite în cuvinte.

„Totul era o înțelegere directă. De aceea îmi este foarte greu să explic ceea ce am trăit”, afirmă el.

Vocea mamei care l-ar fi readus la viață

În numeroase interviuri și podcasturi, Vincent spune că, în timp ce se afla între viață și moarte, a auzit vocea mamei sale.

El crede că acel moment a reprezentat punctul în care s-a întors în propriul corp. Medicii au reluat manevrele de resuscitare, iar inima lui a început din nou să bată. Deși fusese declarat decedat, Vincent a supraviețuit și s-a recuperat.

Ce spun medicii despre experiențele din apropierea morții

Relatările precum cea a lui Vincent Tolman sunt încadrate în categoria experiențelor din apropierea morții (Near Death Experiences - NDE).

Persoanele care trec prin astfel de episoade descriu frecvent senzații asemănătoare:

impresia că își văd propriul corp din exterior;

trecerea printr-un tunel;

întâlnirea cu rude decedate sau ființe spirituale;

senzația unei păci profunde;

retrăirea unor momente importante din viață.

Cercetările medicale nu au ajuns însă la un consens privind cauza acestor experiențe.

Unii neurologi consideră că ele sunt rezultatul modificărilor produse în creier în timpul lipsei de oxigen sau al activității neuronale din ultimele momente înainte de stopul cardiac.

Alți cercetători susțin că fenomenul este încă insuficient înțeles și continuă să fie studiat.

La ani după incident, Vincent Tolman își spune povestea în conferințe, podcasturi și interviuri, susținând că experiența trăită i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Relatarea sa nu poate fi verificată în totalitate și nu reprezintă o dovadă științifică privind existența vieții de apoi, însă rămâne una dintre cele mai cunoscute mărturii despre ceea ce oamenii descriu drept experiențe din apropierea morții.