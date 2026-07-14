„Putin ar putea sări pe fereastră cu tot cu familie!” Avertisment dur al ministrului estonian de Externe 

În acest context, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că președintele Vladimir Putin ar putea ajunge să „sară pe fereastră împreună cu familia sa”, făcând aluzie la numeroasele decese suspecte ale unor oameni de afaceri și oficiali ruși din ultimii ani.

Într-un interviu acordat publicației germane „RedaktionsNetzwerk Deutschland”, Tsahkna a afirmat că inclusiv oligarhii încep să își piardă încrederea în liderul de la Kremlin.

„Mulți dintre cei care vorbeau despre victorie în urmă cu un an nu mai cred acum în ea”, a spus oficialul estonian, adăugând că Putin ar putea accepta negocieri de pace doar dacă va acționa „rațional”.

Vânătoarea de rafinării

Între timp, Ucraina și-a intensificat campania de lovituri cu drone asupra rafinăriilor, depozitelor de petrol și navelor folosite de Rusia pentru transportul combustibililor. Potrivit Rochan Consulting, de la începutul anului 2026, rafinăriile ruse au fost lovite de cel puțin 194 de ori, de 11 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Consecințele sunt resimțite tot mai puternic de populație. Peste jumătate dintre regiunile Rusiei au introdus restricții la vânzarea carburanților, iar la benzinării se formează cozi uriașe, însoțite de incidente violente.

Tensiuni ridicate

La Moscova, o șoferiță a izbucnit în lacrimi după ce un bărbat înarmat cu un cuțit i-ar fi tăiat anvelopele, acuzând-o că a încercat să intre în fața lui la alimentare. În orașul Penza, mai mulți șoferi s-au luat la bătaie din același motiv.

Luni, alte 15 petroliere din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei au fost lovite de drone în Marea Azov, iar depozitul petrolier Mihailovskaia, din regiunea Stavropol, a fost cuprins de un incendiu puternic.

În același timp, surse rusești susțin că aproximativ 350 de drone ucrainene au fost direcționate spre Moscova, iar resturile uneia dintre ele au lovit un bloc din regiunea capitalei, provocând moartea a trei persoane.

Pe fondul acestor atacuri, propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, a cerut represalii dure, solicitând distrugerea tuturor navelor care au legătură cu Ucraina, indiferent sub ce pavilion navighează.