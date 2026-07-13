Un guvern numit dorință: alergatul în jurul cozii

Altfel, alternativa la ieșirea din impasul prelungit devine declanșarea de alegeri anticipate. Sondajele de opinie prognozează că un scrutin ar da ceva locuri în plus pentru AUR, dar PSD, PNL, USR, UDMR rămân pe procentele actuale, deci ne întoarcem la situația punct și de la capăt.

MERGEM LA POPOR

„Modelul bulgăresc”, al alegerilor tot mai dese, este pe cale să treacă Dunărea, chiar înainte să se termine de reparat Podul Prieteniei. Instabilitatea prelungită de la Sofia a culminat cu cel de-al optulea scrutin din ultimii cinci ani; bulgarii „au ales până au cules”, conform proverbului care condensează o păcăleală generată de dorința de a apuca ceva mai bun. „Bucățica cea bună” le-a pus în meniul „grădinarilor” un guvern pro-rus care are deja probleme cu partenerii pro-occidentali. Situația economică a Bulgariei, prezentată cu „ochelari roz” de unii observatori de la București, începe să scârțâie, Consiliul Uniunii Europene deschizând zilele trecute procedura de deficit excesiv, dând și recomandările care includ un calendar și niveluri de cheltuieli menite să reducă deficitul bugetar al țării în limitele UE până în 2029.

PATRULATERUL ÎNCRÂNCENĂRII

Revenind la oile noastre, cum putem ieși din criza politică obositoare și mai ales păgubitoare nu doar pentru economie? Privite din afara fostei coaliții, devenită după câteva luni de guvernare „patrulaterul încrâncenării”, soluțiile sunt simple. Dar ceea ce e simplu, potrivit legilor lui Murphy extinse, va deveni imediat complicat: echilibrul se învârte în jurul cifrei magice a majorității parlamentare - 233.Numerologii dau pentru 233 o semnificație asociată numerelor îngerilor, iubirii, desprinsă din flăcări gemene, aducătoare de bani și spiritualitate. Așa o fi! Rămânând în registrul umorului sec, să amintim că sunt șanse de 6/5 să fim iar în situația ca luminița de la capătul tunelului să fie de la locomotiva care vine spre tine, așa cum a fost „soluția Bolojan” în iunie 2025, trecută fluierând prin Parlament cu o largă majoritate, de 301 voturi.

DEPOUL COTROCENI

Ce „nouă locomotivă” ar putea fi pusă pe șine în stația Cotroceni? Rezerva de cadre este, după cum se vede, limitată, numele disponibile trec greu de evaluările președintelui. Condiția de la care pleacă orice discuție politică ar fi garanția că „Desemnatul” poate să sară pragul 233, altfel intrăm pe culoarul „verii fierbinți” cu același Bolojan agățat de Palatul Victoria, cu interpretări interminabile despre constituționalitatea văduvită de soluții practice. Votul este în mâna „aleșilor”, care au alte criterii de orientare a deciziei lor, ce decurge mai mult din ordinele date de partid, decât de dorința electoratului. În plus, s-a văzut că una promit la consultările de la Cotroceni și alta votează. Bănuiala că răzgândeala apare după trecerea prin păduri a decidenților este larg vehiculată, dar nu și-o asumă nimeni cu subiect și predicat. Pentru cetățenii care sunt îngrijorați și tot mai nemulțumiți de degradarea stării lor economice, condiția de a saluta un nou premier este minimală. Ca să fie acceptat, el nu trebuie neapărat să fie poleit cu aur, nici să promită marea cu sarea, ci să dea siguranța că are priceperea să nu ducă România cu oiștea-n gard. Primul examen al guvernului încă neformat se profilează a fi citind calendarul evaluării agențiilor de rating. Cu o criză politică prelungită și echilibru fiscal ținut pe o muchie de cuțit, o degradare ar antrena imediat o avalanșă de costuri suplimentare pentru finanțarea deficitului cronic.

DRUM ÎNFUNDAT

Partidele nu se înghesuie să se înhame la guvernarea țării, unde ar avea de rezolvat probleme dintre cele mai grele. Presiunea socială, accentuată de acumularea semnelor recesiunii și de lipsa de dialog real instituționalizat, nu anunță o viață liniștită unui cabinet cu drepturi depline. Interimarii fără putere sunt protejați pe termen scurt de ținta protestelor, care, iată, pentru Bolojan devine o perioadă ce se tot lungește. Tocmai de aceea partidele se cramponează în poziții radicale, de excludere a unor colaborări fără de care aritmetica simplă a adunării nu ajunge la pragul 233. Cu sânge rece au boicotat soluțiile Tomac și Veștea, punând întreaga răspundere în sarcina președintelui Dan. Ajunși în impas pe acest drum înfundat, pro-occidentalii vor accepta acum nominalizarea de premier, și o vor ajuta să fie formalizată. AUR și rămășițele oastei suveraniste se bagă în seamă că ar vrea să guverneze, dar nu sunt lăsați de „băiatul cel rău” de la Cotroceni. Ei anunță programe de guvernare cu măsuri fantasmagorice, în care desecretizările au rol de ambalaj al goliciunii de idei. Simion se afundă și într-o acțiune fără șanse, de suspendare a președintelui, care, paradoxal, ar putea avea susținere de la useriștii și oengiștii fără obiectul muncii, divorțați de Nicușor Dan.

LUNI, 13. NAZARE

Începutul de săptămână este așteptat ca un început de „lume nouă”. Luni, 13 iulie, poate să se spargă ghinionul încercărilor nereușite de ieșire din criza guvernării. Înainte să plece la Paris, pentru a fi prezent la Ziua Franței și reuniunea Coaliției de Voință, președintele Dan face turul consultărilor. Dacă partidele vin iar cu propunerile fără șanse, se repetă nominalizarea unui premier „al președintelui”. Alexandru Nazare este numele cel mai vehiculat. Are experiența unor ministeriate, și-a dovedit fermitatea în apărarea banului public, refuzând finanțarea „balonului supraumflat” al vaccinurilor. Trece „la activ” numeroase negocieri cu agențiile de rating, cunoștințe extinse la vârf în ECOFIN și în mecanismul de decizie din UE, știința dialogului cu partenerii de la Washington și arta echilibrului exersată în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Calmul unui om cu educație solidă îl face atipic în clasa politică, el putând face diferența dintre zgomot și muzică. Iată de ce mizăm pe Nazare.