De ce economiile prosperă când economisirea devine plictisitoare

În limbajul modern, „plictisitoare” nu înseamnă inutilă, ci previzibilă. Oamenii depun bani în instituții în care au încredere că îi vor regăsi și mâine. Nu urmăresc câștiguri spectaculoase și nu verifică zilnic dacă sistemul se va prăbuși. Economisirea devine o rutină, nu o aventură. Tocmai această banalitate creează una dintre cele mai importante resurse ale unei economii: capitalul stabil.

Istoria bancară arată că primele instituții financiare nu au apărut pentru a finanța proiecte grandioase, ci pentru a rezolva o problemă simplă: transferul valorii în timp. Din Mesopotamia antică până la negustorii medievali, oamenii au căutat modalități sigure de a păstra surplusurile create astăzi pentru a le folosi mâine. Economisirea reprezintă, în esență, o punte între prezent și viitor (Karan, Westerman & Wijngaard, A History of Banks, 2024).

Această idee a fost formalizată de economiștii clasici. Adam Smith observa că acumularea capitalului este condiția esențială a creșterii economice, iar aceasta nu poate exista fără economisire. Economisirea permite acumularea capitalului, iar sistemul financiar transformă acest capital în investiții care sporesc productivitatea și susțin dezvoltarea pe termen lung (Smith, 1776).

La începutul Revoluției Industriale, succesul Marii Britanii nu s-a datorat doar geniului inventatorilor săi. În spatele noilor fabrici și al noilor tehnologii exista o rețea tot mai densă de instituții financiare care colectau economiile populației și le transformau în credite pentru investiții. Acolo unde economisirea era protejată prin drepturi de proprietate solide și prin instituții credibile, capitalul se acumula mai rapid, iar dezvoltarea economică devenea sustenabilă (North & Weingast, 1989).

Istoria oferă și lecții inverse. Multe episoade de criză financiară au fost precedate de transformarea economisirii dintr-o activitate plictisitoare într-o activitate speculativă. Când depozitele bancare, obligațiunile sau proprietățile imobiliare încep să fie percepute ca instrumente de îmbogățire rapidă, sistemul devine vulnerabil. Charles Kindleberger, în lucrarea sa clasică Manias, Panics and Crashes, arată că marile bule speculative au fost alimentate tocmai de abandonarea disciplinei economisirii în favoarea căutării unor câștiguri extraordinare (Kindleberger & Aliber, 2011).

De aceea, cele mai prospere economii contemporane sunt adesea caracterizate printr-un paradox. Sistemele lor financiare nu sunt interesante. Conturile bancare funcționează. Plățile sunt procesate. Depozitele sunt garantate. Falimentele bancare sunt rare. Investitorii și deponenții nu trăiesc în permanență cu sentimentul că se află într-un cazinou. În termeni instituționali, succesul înseamnă predictibilitate.

Economistul Hyman Minsky observa că stabilitatea însăși poate genera tentația asumării excesive de riscuri. În perioadele lungi de calm financiar, actorii economici ajung să creadă că riscul a dispărut și încep să se îndatoreze excesiv. Lecția lui Minsky este că prosperitatea durabilă necesită instituții care să mențină economisirea într-o zonă de rutină și prudență, chiar și atunci când optimismul domină piețele (Minsky, 1986).

Există și o dimensiune socială. Oamenii economisesc atunci când au încredere în viitor și în instituțiile care le protejează activele. Francis Fukuyama a argumentat că nivelul de încredere dintr-o societate influențează capacitatea acesteia de a construi organizații complexe și de a susține dezvoltarea economică. Economisirea este, în acest sens, o expresie concretă a încrederii sociale (Fukuyama, 1995).

Din această perspectivă, băncile reprezintă mult mai mult decât intermediari financiari. Ele sunt instituții care transformă milioane de decizii individuale de amânare a consumului într-o resursă colectivă pentru dezvoltare. O fabrică, o linie feroviară, o rețea electrică sau o companie inovatoare sunt adesea rezultatul unor economii acumulate de persoane care nu au urmărit câștiguri spectaculoase, ci doar siguranță și continuitate.

Poate că aceasta este una dintre cele mai importante lecții ale istoriei bancare. Economiile nu prosperă atunci când fiecare cetățean încearcă să devină speculator. Prosperitatea apare atunci când majoritatea oamenilor pot economisi fără panică și fără euforie. Cu alte cuvinte, atunci când economisirea devine suficient de plictisitoare încât să treacă neobservată. În spatele acestei aparente monotonii se ascunde însă una dintre cele mai puternice forțe ale evoluției economice.