Câinii nu mint niciodată: Cum își dau seama că o persoană este periculoasă

Potrivit experților, câinii nu judecă oamenii după aspect sau după modul în care vorbesc, ci după miros, energie și comportamente subtile care le transmit dacă o persoană este sigură sau nu.

Simțul mirosului, „superputerea” câinilor

Nasul unui câine este extrem de sensibil și poate detecta modificări chimice și hormonale pe care oamenii nu le percep.

Câinii pot simți:

adrenalina;

transpirația cauzată de stres;

schimbările hormonale;

tensiunea sau agresivitatea unei persoane.

Astfel, atunci când cineva este nervos, anxios sau are intenții ostile, animalul poate reacționa instinctiv. Mulți câini devin atenți, își schimbă poziția corpului, nu mai dau din coadă sau se așază în fața stăpânului ca o formă de protecție.

Ce spun studiile despre reacțiile câinilor

Mai multe cercetări au arătat că animalele pot detecta emoțiile umane doar prin miros.

Într-un studiu, câinii au fost expuși la mirosul stăpânilor aflați în situații stresante. Rezultatele au arătat că animalele au recunoscut imediat nivelul ridicat de stres și au devenit mai protectoare, mai atente și mai apropiate de oameni.

Alte experimente au demonstrat că patrupedele reacționează diferit și la persoanele care au trecut prin experiențe negative intense. Unele animale devin tensionate, evită apropierea sau urmăresc constant persoana respectivă cu privirea.

Specialiștii spun că aceste reacții pot explica de ce mulți oameni au impresia că un câine „simte” caracterul unui om înaintea tuturor.

Cum reacționează câinii când nu au încredere într-o persoană

Atunci când un câine percepe un pericol sau simte nesiguranță în prezența cuiva, poate avea mai multe reacții:

își oprește sau încetinește mișcarea cozii;

devine rigid;

fixează persoana cu privirea;

refuză să se apropie;

se retrage;

stă aproape de stăpân;

încearcă să creeze o „barieră” între stăpân și persoana respectivă.

Aceste comportamente nu apar întâmplător. Câinii reacționează la coerența semnalelor pe care le primesc și pot detecta diferențe subtile între ceea ce transmite corpul unei persoane și ceea ce spune aceasta.

Instinctul câinilor poate fi un semnal important

Experții spun că reacțiile animalelor nu trebuie ignorate complet. Deși câinii nu „știu” dacă cineva este bun sau rău în sens moral, ei pot percepe rapid stresul, agresivitatea, tensiunea sau comportamentele neobișnuite.

Instinctul lor funcționează ca un sistem extrem de sensibil, bazat pe miros, observație și experiență.

„Câinii nu gândesc ca oamenii, ci simt. Iar nasul lor poate descoperi povești pe care noi le înțelegem mult mai târziu”, spun specialiștii în comportament canin, potrivit citymagazine.si