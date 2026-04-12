5 cele mai ieftine locuri din Europa pentru vacanța 2026: Orașe istorice și plaje de vis

În acest an, turiștii se pot bucura de orașe istorice sau de plaje spectaculoase fără să cheltuiască o avere.

Florența, Italia

Capitala artei renascentiste este o alegere perfectă pentru pasionații de istorie și arhitectură. Vizitează legendarul Duomo di Firenze, Galeria Uffizi sau podul Ponte Vecchio. Un bilet de avion dus-întors din București către Bologna costă în jur de 70 de euro, iar trenul până în Florența adaugă aproximativ 13 euro.

Cracovia, Polonia

Cracovia oferă o atmosferă medievală autentică, cu străzi ce păstrează povești istorice și obiective impresionante, cum ar fi Castelul Wawel, un simbol gotic transformat în muzeu.

Praga, Cehia

Capitala Cehiei este cunoscută pentru clădirile sale istorice și punctele turistice de top: Castelul Praga, Turnul Petrin sau Podul Carol, loc ideal pentru fotografii memorabile. Biletul de avion dus-întors din București în aprilie costă aproximativ 110 euro.

Budapesta, Ungaria

Așezată pe malurile Dunării, Budapesta impresionează prin arhitectură, muzee și castele. Prețul unui bilet dus-întors din București este de 89 de euro cu companiile aeriene low-cost, făcând orașul o opțiune atractivă pentru un city break.

Creta, Grecia

Pentru cei care caută o vacanță aproape exotică, Creta combină peisaje spectaculoase, restaurante cu mâncare tradițională și distracție. Vedeta insulei este plaja Elafonisi, cu nisip roz și ape limpezi, un loc perfect pentru relaxare și fotografii. Zborurile din București până în Chania costă în jur de 101 euro cu escală, potriivit spynews.ro.

Aceste cinci destinații demonstrează că o vacanță europeană poate fi atât accesibilă, cât și de neuitat, combinând cultura, istoria și frumusețea naturală fără a depăși bugetul.