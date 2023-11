Black Friday de turism, la Romexpo: Întrecere între agenții pe reduceri

Târgul de toamnă aduce, anul acesta, multe noutăți pe piața turismului, atât pentru vacanțele în țară, cât și pentru cele în străinătate. Agențiile de turism au venit la TTR cu oferte speciale de până la 50% pentru toate tipurile de pachete.

La TTR au fost aduse și oferte foarte avantajoase pentru destinații noi pe piața românească, precum Gran Canaria (insulă a arhipelagului spaniol Canare, vecină cu Tenerife) și Faro (capitala regiunii Algarve din Portugalia).

Și pentru beneficiarii voucherelor de vacanță, pentru turismul în România, sunt oferte foarte avantajoase. „Aceștia vor putea achita cu voucherele de vacanță avansuri pentru concediile din România de anul viitor”, explică Traian Bădulescu, consultant în turism.

Până acum, rezervările tip înscrieri timpurii pentru litoralul românesc, sezonul 2024, sunt în creștere cu 15% față de anul trecut, iar după campania de reduceri din această perioadă, agențiile se așteaptă la o creștere semnificativă.

Consultanții agențiilor vor fi disponibili pe toată perioada târgurilor online de turism în chat, via e-mail, pe WhatsApp, pe rețelele sociale Facebook și Instagram, dar şi în call-center, pentru a îndruma turiștii spre cea mai bună alegere și pentru a prelua prompt cererile de vacanță.

Mai multe tipuri de oferte

Campaniile de reduceri de Black Friday sunt cele mai căutate de participanții la TTR. Iar agențiile sunt într-o adevărată competiție a ofertelor. De exemplu, agenția Paralela45 a lansat o campanie Black Friday, în perioada 8-13 noiembrie, pentru pachete de vacanță cu zbor charter, circuite, turism individual. Reducerile oferite sunt de până la 45%. Campania se desfășoară online și offline, în toate agențiile din țară, incluzând vacanțe cu zboruri charter în cele mai căutate destinații, precum Turcia, Grecia sau Egipt, dar și altele.

Agenția IRI Travel a lansat propriul târg online de turism, cu o Campanie Early Booking la prețuri reduse și oferte Black Friday, de până la 40% față de ofertele standard, pentru România, Bulgaria, Grecia și Turcia.

Ofertele speciale vor fi valabile până pe 12 noiembrie, dar unele dintre ele vor rămâne la prețuri reduse până pe 19 sau 30 noiembrie. „Cu cât rezervi mai devreme, cu atât beneficiezi de un tarif mai accesibil. Constat că turismul are din nou predictibilitate și din ce în ce mai mulți români preferă să rezerve din timp”, spune Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Pentru vacanțele în România agenția are reduceri de până la 38%, cele mai solicitate stațiuni fiind cele de pe litoral, iar pentru turismul montan și balneo, în top sunt Călimănești, Băile Felix, Băile Herculane, Sinaia și Poiana Brașov.

Mai avantajos, la all inclusive

Pentru a-i încuraja pe turiști să cumpere vacanțe de lux, agenția Eximtur are reduceri de Black Friday de până la 35% pentru pachetele all inclusive.

De exemplu, cu 35% sunt reduse prețurile pentru pachete cu zbor charter către Antalya, la pachetele de 7 nopți all inclusive, cu taxe incluse. Sejururile pornesc de la 345 de euro de persoană în Kusadasi, de la 365 de euro de persoană Creta - Heraklion și de la 325 de euro în Rhodos.

Ofertele pentru vacanțe interne și externe sunt valabile în perioada 10-12 noiembrie 2023 și sunt disponibile atât în agenții, cât și online.

În aceeași perioadă, agenția oferă reduceri de până la 25% la hoteluri all inclusive de 3 și 4 stele de pe litoralul românesc. Este vorba de Complex Steaua de Mare din Eforie Nord: Hotel Aqvatonic, Hotel Delfinul, Hotel Meduza, Complex Bran-Bran-Bega by Steaua de Mare din Eforie Nord și Hotel Oltenia by Steaua de Mare din Olimp.

Târgul de Turism al României, ediția de toamnă 2023 se desfășoară în Pavilionul B2 al Centrului Expozițional ROMEXPO din București, în perioada 9 - 12 noiembrie.

Cele mai noi destinații exotice

Printre noutățile de la TTR au fost destinații care până acum nu existau în România. De exemplu, agenția Exact Travel are oferte pentru Cuba, cu Havana & Varadero, Vietnam, Cambodgia, India, Filipine, Japonia, Africa de Sud, China, Norvegia, SUA și Alaska. Reprezentanții agenției spun că pe lista scurtă a preferințelor clienților mai sunt Japonia, circuitele care leagă Vietnam și Cambodgia, Insula Paștelui și Etiopia.

SUA și Coreea de Sud sunt deja la fel de căutate de turiștii români precum Dubai și China.

Agenția are oferte speciale pentru circuite de grup și croaziere cu însoțitor. Sunt reduceri de până la 300 euro de persoană la rezervarea programelor organizate de Exact Travel, prezentate în cadrul TTR.

