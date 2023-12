Povestea lui Dracula, într-un muzeu privat, pe Transfăgărășan

Cetatea Poenari, abandonată de statul român, ar fi trebuit să fie promovată ca unul dintre cele mai importante locuri legate de Dracula. Însă turiștii fac multe confuzii, mai ales atunci când vizitează România pentru a găsi urmele vampirului intrat în istoria recentă, după succesul romanului „Dracula” scris de Bram Stoker și după ecranizările acestuia.

Cei care ajung la Poenari se opresc la complexul turistic de la poalele muntelui, de unde se vede cetatea. Pentru a nu-i lăsa cu o mare dezamăgire că nu au găsit vampirul și n-au putut nici să urce la cetate – aceasta fiind închisă de cinci ani – patronii Pensiunii Dracula au deschis muzeul privat care spune istoria adevărată a lui Vlad Țepeș.

Castelul Dracula a fost inaugurat pe 1 Decembrie, de Ziua României, conceput ca spațiu ideal pentru documentare, mai ales pe placul copiilor care pot afla foarte multe detalii despre luptele domnitorului valah. Muzeul se adresează și adulților, mai ales turiștilor străini care pot pătrunde în tainele istoriei românilor, aflând care a fost importanța Valahiei și a domnitorului ei în apărarea lumii creștine europene.

„Vin foarte mulți turiști străini și le explicăm cine a fost, de fapt, Vlad Țepeș. Oamenii nu au de unde să știe aceste lucruri, pentru că în afară de românii care au studiat istoria, în rest sunt aproape toți convinși că personajul Dracula, acel vampir care apare în filme, a fost domnitorul român. Cei care au venit la noi au aflat istoria adevărată, dar acum am deschis și acest muzeu, pentru a le fi mai ușor să înțeleagă importanța marelui domnitor Vlad Țepeș”, a explicat, pentru Jurnalul, Cristina Stanciu, proprietarul complexului turistic și al castelului-muzeu.

Documentare pentru copii și adulți

Partea istorică a poveștii Castelului Dracula din cadrul complexului turistic a fost foarte bine documentată de Vasile Lupașc Sfinteș, istoricul care a creat mai multe materiale documentare pentru a-i ajuta pe copiii și pe adolescenții din România, dar și pe turiștii străini care ne vizitează țara să înțeleagă de unde provin confuziile între Drăculea al Valahiei și Dracula lui Bram Stoker, explicând importanța marelui voievod creștin, în opoziție cu legendele create de sași, în perioada medievală, care nu au nicio legătură cu Vlad Țepeș. Două proiecții, dintre care una de animație concepută special pentru copii, le vor dezvălui aspecte din viața domnitorului.

„S-a creat o confuzie care se perpetuează, pentru că au existat foarte puține materiale documentare. Vin turiștii să caute vampirul sângeros, dar le putem arăta cine a fost adevăratul Vlad Țepeș. În ultimii ani am constatat că unii pleacă de aici mulțumiți că au aflat ceva important despre istoria Europei, alții încă speră să găsească vampirul. Ceea ce am realizat noi este important mai ales pentru copiii români, pentru că ei pot înțelege că în istorie am avut unul dintre cei mai mari luptători care au apărat creștinătatea europeană, un geniu al strategiei de război care a reușit să se opună puterii otomane. Așa cum în alte țări copiii și tinerii își venerează eroii, pot să fie mândri de eroul Vlad Țepeș și copiii români”, a explicat istoricul, cu ocazia inaugurării Castelului Dracula de lângă Cetatea Poenari, de Ziua României.

Complexul Turistic din care face parte acum și muzeul privat care spune istoria adevărată a lui Vlad Țepeș se află în satul Căpățâneni-Ungureni din comuna Arefu, județul Argeș. Intenția proprietarilor a fost să construiască, simbolic, a doua reședință a lui Vlad Țepeș - o modalitate de petrecere a timpului liber în zonă, atât pentru copii, cât și pentru adulți, români și străini.

Expoziții permanente și temporare

Încăperea care reproduce Sala Tronului îl înfățișează pe Vlad Țepeș cu boierii săi, în mărime naturală. Temporar muzeul găzduiește expoziția de pictură a maestrului Valentin Tănase și va găzdui expoziții itinerante ale unor artiști români.

Pe metereze, vizitatorii pot vedea printr-un telescop Cetatea Poenari și împrejurimile muntoase ale zonei, un tun cu bile, cavaleri templieri în mărime naturală – aceștia fiind tot apărători ai creștinătății europene, în perioada medievală.

„Ne străduim să oferim vizitatorilor o experiență unică în muzeu, vizita aici să fie ca o lecție de istorie despre domnitorul român, despre legenda Dracula. A fost o investiție consistentă nu numai în bani, ci și în efort să găsim meșteri care să reproducă întocmai un castel, să găsim materiale potrivite, să respectăm restricțiile pandemiei, pentru că șantierul a fost deschis înainte de februarie 2020. Ne-am oprit din a ține evidențele pe la 600.000 de euro, pentru că am realizat că nu sumele sunt importante, ci dorința noastră de a oferi turiștilor o modalitate plăcută de a petrece timp când ajung în zonă”, a mai explicat Cristina Stanciu.

Intrarea la castel costă 30 de lei de persoană sau 20 de lei pentru grupurile cu mai mult de 10 copii.

Locul ideal pentru team-building

Familia Stanciu deține complexul turistic Dracula, deschis în urmă cu 26 de ani, cu o capacitate mare de cazare - în pensiunile complexului turistic sunt 120 de camere, astfel încât pot fi primiți în jur de 150 de turiști în același timp. Cei care vin aici au la dispoziție teren de sport, un centru SPA cu piscină, jacuzzi, salină, saună, iar turiștii pot merge pe trasee montane, însoțiți de un ghid, sau pot închiria ATV-uri.

Se pot face atât tabere, cât și team-building-uri foarte reușite, complexul fiind situat chiar pe malul râului Argeș, într-o zonă ideală pentru activități în aer liber, cu loc amenajat pentru picnic, proțap, foc de tabără și muzică live.

Castelul se află foarte aproape de Barajul Vidraru și de Curtea de Argeș, pe partea de Transfăgărășan din județul Argeș care rămâne deschisă și pe timpul iernii, astfel încât este un loc foarte vizitat de turiști români și străini. Proprietarii complexului turistic vor să propună mai multe circuite turistice care să lege obiectivele importante.

Se poate face un circuit București-Târgoviște-Poenari, pe urmele domnitorului Vlad Țepeș. Puțini știu că la Târgoviște, în apropiere de curtea domnească, a avut loc celebrul atac de noapte al lui Vlad Țepeș, care a uimit întreaga lume, pentru că o armată mică a reușit să învingă oastea otomană, pe baza strategiei militare a domnitorului român.

La circa 6 km de complex se află barajul şi lacul Vidraru, traseul turistic renumit „Valea lui Stan” şi statuia lui Prometeu.

Castelul Dracula și complexul turistic se află la 23 km de Curtea de Argeş, la 56 km de Piteşti, respectiv 166 km de Capitală.

