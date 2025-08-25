Rechinii albi, tot mai aproape de turiști: oamenii de știință explică fenomenul

Rechinul de aproximativ 2,4 metri, văzut în iulie în largul orașului Scarborough, l-a surprins pe Clough, dar nu l-a făcut să se teamă de ocean — deși a recunoscut: „Nu sunt sigur că aș mai vrea să mă scufund după arici de mare acum”, scrie AP.

Navigatorii, turiștii și pescarii ca Clough, care petrec timp în apele reci din New England și Canada Atlantică, învață să conviețuiască cu rechinii albi, creaturile devenite celebre datorită filmului „Fălci” din 1975. Observarea acestor prădători de vârf este în creștere în locuri precum Maine, unde odinioară erau foarte rar văzuți.

Oamenii de știință leagă aparițiile rechinilor albi de disponibilitatea crescută a focilor, cu care se hrănesc rechinii, și spun că turiștii sunt, în general, foarte în siguranță în fața mușcăturilor de rechin. Rechinii pot crește până la aproape 6 metri lungime, deși majoritatea nu ajung atât de mari.

David Lancaster, un pescar comercial de scoici din Scarborough, a folosit o dronă pentru a observa un rechin de aproximativ 3,6 metri în apropierea plajelor renumite ale orașului la începutul acestei luni. El a descris animalul ca fiind „magnific” și „cu adevărat uimitor” de văzut. Dar a spus și că prezența rechinului i-a reamintit că înotătorii trebuie să fie atenți la peștii mari.

În ultimii ani, observarea rechinilor albi în largul Cape Cod, Massachusetts, a devenit din ce în ce mai frecventă, iar Atlantic White Shark Conservancy a documentat sute de exemplare în decursul a mai bine de un deceniu. Însă date recente arată că rechinii se îndreaptă și mai spre nord, în New Hampshire, Maine și mai departe, a declarat Greg Skomal, biolog senior în domeniul pescuitului la Departamentul de Pescuit Maritim din Massachusetts și cercetător veteran în domeniul rechinilor albi.

Numărul rechinilor albi detectați în largul Halifax, Nova Scotia, a crescut de aproximativ 2,5 ori între 2018 și 2022, potrivit unui articol publicat de Skomal și alții în luna mai în revista Marine Ecology Progress Series. Chiar mai la nord, numărul detectat în strâmtoarea Cabot, care separă Nova Scotia de Newfoundland, a crescut de aproape patru ori, se arată în articol.

Skomal a spus că durata medie de ședere în aceste ape nordice a crescut, de asemenea, de la 48 de zile la 70 de zile, ceea ce sugerează că rechinii albi par să se simtă din ce în ce mai confortabil mai la nord.

Un motiv cheie pentru această schimbare pare să fie conservarea cu succes a focilor din largul New England și Canada prin legi precum Marine Mammal Protection Act, care a permis focilor să prospere și să constituie o sursă de hrană pentru rechinii prădători, a spus Skomal.

„Ar putea fi o consecință a creșterii bazei de pradă”, a spus Skomal. „Și aceasta ar fi focile”.

Rechinii albi mari beneficiază, de asemenea, de măsuri de protecție, inclusiv de interdicția de a fi vânați în apele federale ale SUA, în vigoare din 1997. Aceștia sunt încă considerați vulnerabili de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

În Massachusetts, departamentul de pescuit marin a declarat că a înăsprit legile privind pescuitul după ce, în 2024, pescarii au ales să vâneze rechinii albi. Statul a interzis utilizarea anumitor tipuri de echipamente de pescuit grele în zonele de coastă unde se găsesc cel mai frecvent rechinii albi.

„Aici, în Massachusetts, considerăm că vânarea rechinilor albi de pe plajă nu este o practică sigură”, a spus Skomal. „Nu numai pentru că ar putea duce la moartea rechinului, ci și pentru că ar putea fi o problemă de siguranță publică”.

În ciuda dimensiunilor și forței rechinilor, întâlnirile periculoase între rechinii albi și oameni sunt extrem de rare. La nivel mondial, au existat mai puțin de 60 de mușcături mortale ale rechinilor albi asupra oamenilor în istoria înregistrată, potrivit International Shark Attack File de la Muzeul de Istorie Naturală din Florida.

Primul atac mortal al unui rechin înregistrat în Maine a avut loc în 2020, când un rechin alb mare a ucis-o pe Julie Dimperio Holowach, în vârstă de 63 de ani, în largul insulei Bailey.

„Este un eveniment extrem de rar. Dar furnizăm toate aceste informații pentru a modera comportamentul uman și, sperăm, pentru a reduce orice întâlniri negative între oameni și rechini”, a declarat Ashleigh Novak, coordonator de cercetare la Atlantic White Shark Conservancy.

Dezvoltarea rețelelor sociale a făcut ca observarea rechinilor să devină virală în ultimele veri. O aplicație pentru smartphone numită Sharktivity permite, de asemenea, observatorilor de rechini să raporteze observările lor.

Lancaster, un surfer, a spus că trăirea alături de rechinii albi este ceva la care oamenii din New England vor trebui să se adapteze.

„Este o nebunie că ei sunt în jur, ca pescari și surferi, și este ceva ce trebuie să acceptăm”, a spus Lancaster. „Este în mintea ta, dar trebuie să accepți”.

