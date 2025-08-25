Sorana, semne bune pentru US Open

Doar în finala cu Ann Li, a câștigat un set 6-2. În rest, Sorana a dominat categoric toate adversarele, prestând și un tenis cum nu am mai văzut la ea în ultimii ani.

Sezonul american, cu turneele importante de la Cincinnati și Cleveland, a fost foarte reușit pentru Sorana Cîrstea. La Cincinnati, turneu de 500 de puncte, s-a folosit de înghețarea clasamentului, a fost admisă direct pe tabloul principal, și a profitat din plin, ajungând până în optimi, unde însă a dat peste Iga Swiatek, în fața căreia a pierdut greu. Dar până la întâlnirea cu Swiatek (2 WTA), cea care urma să și câștige turneul, Sorana impresionase în cele trei tururi anterioare, cu Donna Vekic (55 WTA), Magdalena Frech (30 WTA) și Yue Yuan (88 WTA). Cele patru tururi jucate au readus-o în preajma Top 100.

La Cleveland, turneu de 250 de puncte, nu s-a mai folosit poziția din clasamentul înghețat și a început din calificări, o mutare inspirată pentru Sorana, care a adunat și cele 18 puncte în clasamentul WTA. Bilanțul trofeului de la Cleveland: 278 de puncte WTA, care i-au adus un salt de 41 de locuri în ierarhia mondială, până pe locul 71. Însă în „clasamentul adevărului”, în care sunt contabilizate doar punctele din acest an, Sorana este pe locul 50, astfel, dacă nu va păți un accident, va încheia anul în jurul locului 50. Însă dacă va avea același joc precum la Cincinnati și Cleveland și va trece la US Open câteva tururi, Sorana are toate șansele să se claseze și mai sus la finalul anului.

„Cu atâția români în tribune...”

În Cleveland, Ohio, este una dintre cele mai mari comunități românești din Statele Unite. De asemenea, este aproape și Toronto, unde, la fel, există o importantă comunitate românească. Iar Sorana a avut parte de susținerea multor români din diaspora. La finala cu americanca Ann Li, românii din tribune chiar au dominat atmosfera, iar Sorana le-a mulțumit în mod special la festivitatea de premiere.

Al treilea turneu WTA, la 35 de ani

Jucătoarea noastră a fost lăudată de oficialii turneului și de WTA pentru longevitate și pentru succesul de la Cleveland. „Este tot mai rar în ultimii ani ca o jucătoare de 35 de ani să câștige un turneu WTA important în fața uriașului val nou de jucătoare foarte tinere, care domină tenisul feminin de la vârste fragede. De la retragerea Serenei Williams, au fost foarte rare momentele în care o jucătoare de peste 30 de ani să mai câștige turnee mari. Sorana a reușit asta practicând tenisul ei cunoscut, în forță, cu care la Cleveland și-a dominat clar toate adversarele, toate cu poziții în clasament superioare”, a scris The Tennis World. Sorana a venit din calificări și nu figura nici măcar printre primele 16 favorite pe tabloul principal. Dar le-a învins la rând pe toate în două seturi: pe Moyuka Uchijima (WTA 92), pe Jil Teichmann (85 WTA) - în fața căreia a pierdut în urmă cu o lună în semifinală la Iași), pe Liudmila Samsonova (19 WTA, principala favorită la Cleveland), în semifinală pe tânăra din noul val Anastasia Zakharova (82 WTA), iar în finală - pe americanca Ann Lin (68 WTA), meci în care nu și-a pierdut niciodată serviciul.

Vine US Open

Sorana este pe tabloul principal la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, și va juca în primul tur cu o tânără din Argentina, Solana Sierra. Tragerea la sorți a repartizat-o pe Sorana pe sfertul de tablou în care mai sunt Karolína Muchová (12 WTA), cu care ar trebui să se întâlnească în turul 2, Marta Kostyuk (28 WTA), Madison Keys (6 WTA) sau veteranele Petra Kvitova (35 de ani) și Venus Williams (45 de ani), ambele mult dincolo de locul 500 WTA, dar beneficiare de Wild Card din partea organizatorilor.

Nu este un sfert de tablou ușor, cu patru jucătoare din Top 30, însă Sorana Cîrstea are multe victorii la jucătoare din partea superioară a ierarhiei mondiale. Are nu mai puțin de 24 de victorii contra jucătoarelor din Top 10. Cea mai bună prestație a Soranei la US Open a fost sfertul de finală din urmă cu doi ani, pierdut la Karolína Muchová, posibila adversară din acest an în turul 2.

Trei românce pe tabloul principal

Pe lângă Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la US Open mai sunt Jaqueline Cristian, care va juca primul tur cu Danielle Collins (57 WTA) și Gabriela Ruse, care o va avea ca adversară mâine pe Daria Kasatkina (16 WTA). Patricia Țig și Anca Todoni (115 WTA) au pierdut în calificări.

Pe tabloul de dublu, Monica Niculescu va face pereche cu Anastasija Sevastova, din Lituania.

