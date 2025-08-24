Maia Sandu, de Ziua Independenței Ucrainei: Curajul Ucrainei oprește extinderea războiului și protejează suveranitatea Moldovei

Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
"Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea noastră", a subliniat şefa statului.
Republica Moldova rămâne ferm alături de Ucraina şi de cetăţenii săi, care luptă cu propriul sacrificiu pentru un viitor liber şi paşnic, în întreaga Europă, a adăugat Maia Sandu în mesajul său.
AGERPRES
