Maia Sandu, de Ziua Independenței Ucrainei: Curajul Ucrainei oprește extinderea războiului și protejează suveranitatea Moldovei

"Ţinând piept agresiunii barbare, ucrainenii nu lasă războiul să se extindă, protejând astfel şi pacea şi suveranitatea noastră", a subliniat şefa statului.



Republica Moldova rămâne ferm alături de Ucraina şi de cetăţenii săi, care luptă cu propriul sacrificiu pentru un viitor liber şi paşnic, în întreaga Europă, a adăugat Maia Sandu în mesajul său.

AGERPRES