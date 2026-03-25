Grecia își așteaptă turiștii, pe sute de insule însorite, pline de istorie și legende milenare

Mulți își schimbă planurile și nu mai merg în Orientul Mijlociu. Deși Grecia a fost destinația preferată a românilor, în ultimii 25 de ani, încă există foarte multe locuri de vizitat pe care nu le-au descoperit încă. Sunt sute de insule cu un farmec deosebit care așteaptă să fie descoperite, iar această perioadă este ideală pentru explorarea plajelor însorite și a culturii elene. În topul recomandărilor sunt Insulele Ionice, Zakynthos, Corfu și Dodecanezul, cu Rhodos și Creta, dar și Mykonos, Santorini, Paros și insulele din nordul Mării Egee. De anul acesta vor exista și conexiuni directe către Lesbos și mai multe zboruri directe din Timișoara, Cluj și Iași, pe lângă cele din București.

Grecia rămâne destinația preferată de români pentru vacanțele de vară, iar acum sunt și mai multe oportunități și oferte de nerefuzat, din partea agențiilor de turism. În ultimii ani, statisticile arată că foarte mulți români își fac cel puțin o vacanță de vară pe plajele grecești, iar de două decenii, plajele Greciei, dar și zonele istorice și spirituale ale acestei țări sunt destinațiile preferate de români, în fiecare an.

Cei mai mulți turiști își fac rezervările din timp, pentru a profita de prețurile mai bune. Există încă oferte foarte bune și Grecia este cea mai bună și mai familiară destinație pentru români, pentru că se ajunge și cu mașina personală, nu doar cu autocarul, trenul sau avionul, ofertele fiind pentru toate categoriile de turiști, de la cei cu bugete reduse, până la cei dispuși să plătească peste 5.000 de euro pentru o vacanță.

O categorie importantă este cea a românilor care vor să meargă în concediu cu mașina personală, dar în ultimii ani a crescut și numărul de zboruri charter către această țară, pentru că sunt din ce în ce mai mulți români care merg cu avionul, în special pe insule. Există și o categorie de vizitatori pentru circuite culturale și pelerinaje, cele mai multe astfel de circuite fiind cu autocarul, iar agențiile de turism au oferte noi pentru toți.

Insulele unde se ajunge cu mașina

Românii care vizitează Grecia cu mașina personală preferă destinații ușor accesibile, precum Thassos, Halkidiki, Olympic Riviera (Paralia Katerini), Kavala, Lefkada sau Evia. În ultimii ani s-a observat o creștere semnificativă a numărului celor care vizitează Grecia cu avionul și există multe oferte de la touroperatori și companii aeriene pentru zboruri care leagă toate aeroporturile mari din România cu destinații renumite din Grecia, precum Creta, Rodos, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Skiathos, iar de anul acesta va exista zbor direct către Lesbos și legături noi, directe, între mai multe aeroporturi din România și cele de pe insulele grecești.

Insula Corfu este una dintre preferatele românilor, mai ales pentru că se poate ajunge și cu mașina personală sau cu autocarul, traversând cu feribotul. Arhipelagul din Marea Ionică este una dintre cele 13 regiuni ale Greciei, capitala fiind orașul Corfu. Insulele Ionice au fost singurele teritorii grecești care au scăpat de ocupația otomană și sunt cunoscute ca loc de refugiu al intelectualilor și luptătorilor greci pentru indepedență. În al Doilea Război Mondial, în perioada 1941-1943, insulele constituiau „statul ionian”, ocupat și anexat de Italia. A urmat ocupația germană, în cursul căreia populația evreiască a fost deportată și nimicită. Mai târziu, insulele au revenit în componența Greciei.

Cei care au buget redus aleg ofertele de cazare în vile, foarte convenabile pentru familiile numeroase sau pentru grupuri de prieteni. Costurile pentru cazare au mai crescut, dar sunt foarte multe oferte pentru toate bugetele. Cele mai avantajoase oferte sunt ale agențiilor de turism, incluzând și transportul cu avionul, cazarea la hoteluri de două sau trei stele, fără masă.

Peloponezul, o destinație în creștere

Românii au descoperit Insula Lesbos în ultimii doi ani, Peloponezul fiind, de asemenea, o destinație în creștere, în ultimii ani. Sunt șapte insule principale, predominant muntoase, cu un climat blând și relativ umed, perfect pentru a sta la plajă, în zona occidentală de coastă ale Greciei.

Priveliștea e magnifică, relieful fiind predominant muntos, cu vegetație abundentă, cu păduri care se întind pe suprafețe foarte mari. Corfu, Paxos, Itaca, Cefalonia, Lefkada (Leucada) și Zante sunt insulele principale.

Insula Cythera, situată la sud de Peloponez, este atașată periferiei Attica, fiind împărțită în patru unități regionale (prefecturi): Zakynthos, Corfu, Cefalonia și Lefkada (Leucada). Aceste insule au o istorie milenară, împletită cu legenda. Homer amintea în epopeea antică „Odiseea” că legendarul Ulise era rege în Itaca, iar în anul 31 î.Hr. a avut loc o mare bătălie la Actium, în apropierea insulei Lefkada (Leucada).

Paradisul din Marea Egee

Skiathos este paradisul din Marea Egee care face parte din Sporadele de Nord, unul dintre cele mai frumoase arhipelaguri, în Marea Egee. Skiathos înseamnă „în umbra Muntelui Athos”. Formează arhipelagul împreună cu insulele Skyros, Alonissos și Skopelos.

Este o insulă de mici dimensiuni, dar foarte aglomerată, fiind foarte apreciată de turiști. Se spune că de pe cel mai înalt punct al insulei, la Castro, unde s-a ridicat prima dată steagul Greciei, se vede muntele Athos, în unele zile.

Aici sunt 60 de plaje de foarte bună calitate, considerate chiar cele mai bune din întregul arhipelag. Evia, perfectă pentru relaxare. Evia este a doua cea mai mare insulă a Greciei, un loc minunat pentru plajă și relaxare, care le oferă turiștilor posibilitatea de a explora zone de coastă sălbatice, nu doar plaje amenajate. Insula este a treia ca mărime din estul Mediteranei, fiind situată în apropiere de Prefectura Attica.

Este legată de partea continentală prin două poduri moderne, unul suspendat și unul mai vechi, glisant. Zona include, din punct de vedere administrativ, insula Skiros și se află lângă prefectura Viotia, cu ieșire la Marea Egee în sud și est.

La nord și nord-vest se afla Golful Pagasitiko și Maliako, iar la vest și sud-vest se află Golful Evian. Fiind foarte aproape de Atena, de aici se pot face excursii pentru a vizita cele mai importante obiective turistice din capitala Greciei, leagănul culturii și civilizației europene.

Insulele din estul Mării Mediterane

Evia este o altă insulă descoperită de români recent. Insula este a treia ca mărime din estul Mediteranei, fiind situată în apropiere de Prefectura Attica. Este legată de partea continentală prin două poduri moderne, unul suspendat și unul mai vechi, glisant. Prefectura Evia include și insula Skiros și se află lângă prefectura Viotia, cu ieșire la Marea Egee în sud și est, în timp ce la nord și nord-vest se afla Golful Pagasitiko și Maliako, iar la vest și sud-vest se află Golful Evian. Fiind foarte aproape de Atena, de aici se pot face excursii pentru a vizita cele mai importante obiective turistice din capitala Greciei, leagănul culturii și civilizației europene.

Evia are plaje minunate, un climat plăcut, monumente de renume, mai multe surse de ape termale. Este o destinație populară și apropiată pentru locuitorii din Atena. Este alegerea perfectă pentru turiștii care vor să vadă și să simtă o parte a Greciei legată de îngrijire, sănătate și refacere după o perioadă lungă de muncă. Aici se fac inclusiv tratamente cu ape termale, care pot fi combinate cu scăldatul în apa mării, cu plaja și proceduri PSA, pentru o perfectă vacanță de relaxare. Iar în restul timpului se pot face vizite la bisericile și mănăstirile pline de istorie și de spiritualitate.

Eviei i se mai spune și Insula Măslinilor, iar cei care aleg această destinație turistică pentru oferta ei culturală se bucură de posibilitatea de a vizita ruinele din perioada elenistică și din Epoca Bronzului, pot vedea artefacte aparținând civilizației miceniene, dar și controversatele construcții megalitice „case ale dragonilor”.

Insula e din ce în ce mai căutată de români și, ca să-i atragă în număr cât mai mare, grecii oferă prețuri avantajoase pentru cazare, în ultimii ani. Cei care vor să viziteze insula și au un buget redus pot găsi oferte foarte avantajoase de cazare.

