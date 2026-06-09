Gura Portiței, alternativa care oferă Litoralul și Delta Dunării „la pachet”

Aici se ajunge doar cu barca, de la Jurilovca, traversând Lacul Golovița din complexul lagunar Razelm-Sinoe, în circa 20 de minute. Pentru cei care merg în vacanță cu mașina personală, Gura Portiței este mai ușor accesibilă decât oricare altă destinație din Deltă, fiind mai aproape de uscat, iar drumul către Jurilovca este foarte puțin aglomerat în sezonul estival, atunci când sunt cozi de mașini pe zeci de kilometri spre celelalte stațiuni de pe Litoral. Complexul turistic de la Gura Portiței a fost reconstruit de la zero, pe locul fostelor căsuțe care se ofereau spre închiriere pentru cei care ajungeau aici până în anul 2000. Pentru cei care iubesc atât marea, cât și Dunărea și Delta, Gura Portiței a devenit locul ideal pentru vacanțe, departe de zgomotul cotidian și de aglomerația stațiunilor de pe Litoral.

Un colț de Rai între ape, Gura Portiței este un loc unic în România și în Europa, format pe o fâșie de pământ foarte îngustă care desparte Marea Neagră de intrarea în Delta Dunării. Aproape două milenii natura a lucrat în ritmul său, pentru a închide legătura dintre apele aduse de Dunăre în laguna Razelm-Sinoe și mare, iar la finalul secolului trecut, oamenii au desăvârșit lucrarea, separând definitiv apele sărate ale mării de ceea ce a devenit cel mai mare complex de lacuri cu apă dulce din țara noastră.

Locul acesta unic a fost descoperit în anul 1736, fiind mult timp un adăpost pentru pescarii lipoveni. Din anul 1968, aici au început lucrările de amenajare a spațiului dintre Deltă și Mare, iar din 1977-1978 s-au făcut primele lucrări pentru a se crea un refugiu de cazare destinat turiștilor care alegeau sălbăticia naturii, undeva „la marginea lumii”, pe când nu erau nici telefoane mobile, nici gadgeturi, nici internet sau antene GSM, pentru că nu se inventaseră. Nici măcar de televizor nu era nevoie, poate doar de un mic aparat de radio sau de un casetofon, dar puteau lipsi și acestea, cu desăvârșire.

Astăzi, natura a rămas la fel de sălbatică, dar s-au schimbat condițiile de cazare pentru turiști. Cei care ajung la Gura Portiței cu barca, de la Jurilovca, trebuie să știe că zona este proprietate privată, fiind un resort care înlocuiește vechiul Sat de Vacanță, iar căsuțele pentru camping și vechea cherhana nu mai sunt. Acum s-au ridicat vile confortabile, construite conform unui proiect prietenos cu natura și cu tradițiile locului, dar și la standardele cele mai înalte pentru turism. Astăzi funcționează aici și telefoanele mobile, televizoarele sau laptopurile, e semnal GSM, dar a rămas cea mai mare parte a zonei virgine din sălbăticia grindului de nisip ce desparte Delta Dunării de Marea Neagră.

Localitățile tradiționale și cetățile care pot fi vizitate

În ultimii ani, pe măsură ce Jurilovca a devenit o destinație turistică din ce în ce mai frecventată, Gura Portiței a devenit mai vizibilă pentru vizitatorii români și străini. Este un spațiu perfect atât pentru cei care-și caută liniștea în solitudine, cât și pentru cupluri și familii care merg în vacanță, dar și pentru business și evenimentele corporațiilor, teambuildinguri sau conferințe, în egală măsură.

Locul este perfect pentru cei care ar vrea să meargă și la plajă, pe malul mării, dar și la pescuit, pe lacurile și canalele din zonă, sau la plimbare cu barca, pentru a „bird watching” în cele mai sălbatice zone de la vărsarea Dunării în Marea Neagră, în excursii organizate.

Pentru o vacanță mai lungă, turiștii care aleg Gura Portiței pot face atât excursii cu barca, pe lacurile din apropiere și în Delta Dunării, cât și pe uscat, în împrejurimi: la Jurilovca - una dintre cele mai cunoscute localități care conservă tradițiile autentice din Dobrogea -, la Vișina - satul alăturat, situat la 5 kilometri distanță de malul Lacului Razelm, unde se poate vizita o gospodărie tradițională cu fermă de animale, o atracție permanentă pentru copii – sau la cetățile de pe malul Lacului Razelm, Argamum și Enisala, cea de-a doua fiind acum la o distanță de câțiva kilometri de lac, după ce apele s-au retras, în timp.

Pentru cei mai exigenți turiști, români și străini, aici există și posibilități de cazare create conform celor mai înalte standarde internaționale, în căsuțe care au fost construite de proprietarul Resortului Gura Portiței, dezvoltatorul imobiliar Mihai Marian, cu respectarea tuturor criteriilor cerute de legislația românească și internațională.

Acesta a mărturisit, pentru Jurnalul, că atunci când a conceput proiectul, a fost atent la fiecare detaliu în parte, atât din punct de vedere tehnic – fiind inginer constructor -, cât și din perspectiva conservării elementelor de arhitectură tradițională și a confortului pe care vrea să-l ofere oaspeților, pentru vacanțele cele mai reușite în România. Tocmai de aceea, toate vilele și bungalourile din resortul de la Gura Portiței respectă atât arhitectura tradițională din Dobrogea – acoperișuri de stuf, uși și ferestre de lemn, culorile specifice Dobrogei (alb-albastru) -, cât și standardele din construcții și pe cele cerute pentru clasificarea turistică, având camere mari, spațioase, cu toate dotările de ultimă generație, într-un concept arhitectural care poate concura cu orice resort de lux dintr-o destinație premium.

Experiențe culinare cu specific local

Cei care vin aici în excursie sau în vacanță au parte și de experiențe culinare cu specific local, pentru că de rețetele tradiționale se ocupă acum familia Brânzan – Sile, care este localnic, din comuna Jurilovca, satul Vișina, și soția lui, Gabi, constănțeancă, dar iubește Delta Dunării și Gura Portiței, astăzi fiindu-i a doua casă.

Cei doi soți au adus un nou concept culinar tradițional la Gura Portiței, începând de luna aceasta, la cererea vizitatorilor care și-au dorit mâncăruri autentice cu specific local. Și-au implicat întreaga familie în acest proiect culinar pe care vor să-l transforme în brand local, special pentru turiștii care aleg Gura Portiței.

Toți membrii actualei echipe au o experiență vastă în gastronomie, o parte dintre ei lucrând mai întâi pe vase de croazieră, în timp ce alții au dezvoltat un concept de bucătărie dobrogeană adaptată la curentul „street food”. Iar acum, familia Brânzan își etalează talentele în fața turiștilor resortului, venind în completarea produselor pescărești tradiționale pe care conceptul de resort de la Gura Portiței le-a creat ca brand local, fabricat la Jurilovca: icre și salată de icre, zacuscă de pește și „pește lacherdă”, inclusiv sturion marinat și alte rețete specifice Deltei Dunării, la fabrica de delicii pescărești.

Mihai Marian spune că s-a gândit la acest concept care să includă și gastronomia locală, inclusiv aceste produse pe care restaurantele resortului să le aibă în permanență pe masă, pentru a se asigura că experiența culinară a turiștilor care vin aici este una foarte bună.

De altfel, la Jurilovca a existat, mulți ani, o celebră fabrică de conserve de pește care s-a desființat după 1990, lăsând întreaga zonă mai săracă, iar o nouă fabrică le dă speranțe localnicilor, care știu cât de importantă a fost acea întreprindere. Pentru turiști, produsele care sunt făcute aici reprezintă o garanție a autenticității, pentru că știu sigur că peștele e preparat așa cum o fac localnicii, de sute de ani.

Respect pentru natura sălbatică

Dezvoltatorul avea în plan să construiască mai multe vile, dar a renunțat, recent, la 20 de spații de cazare, pentru a reduce presiunea asupra naturii, știind că natura înseamnă mai mult decât extinderea resortului. Una dintre părțile prietenoase cu natura este și energia regenerabilă, iar construcția s-a făcut cu materiale prietenoase cu mediul.

Pentru a respecta natura, conceptul include și toate elementele de protecție pentru deșeuri și ape uzate, având inclusiv stații de epurare și spații pentru colectare selectivă, iar proprietarul resortului mărturisește că și-a dorit să creeze un concept care să respecte atât natura și tradițiile, cât și vizitatorii care ajung aici având multe exigențe.

La Gura Portiței sunt acum aproape 200 de spații de cazare, unde pot încăpea 400 de oaspeți, cărora li se adaugă cei aproximativ 70 de oameni care trudesc zilnic, din aprilie până în octombrie, pentru buna funcționare a resortului. Naveta se face aici cu barca – aceleași ambarcațiuni care aduc turiștii de pe malul celălalt al lacului, de la Jurilovca, transportă la prima oră a dimineții angajații resortului. Pentru ei, transportul pe apă este o necesitate, dar pentru turiști este o excursie de vis, mai ales la prima întâlnire cu paradisul de la Gura Portiței.

Resortul este deschis și pentru vizitatorii care ajung la Gura Portiței din curiozitate sau pentru a vedea marea, la confluența ei cu Delta și cu Razelm, dar cei care traversează lacul și ajung cu barca la mal, în interiorul resortului, trebuie să știe că din această vară li se pun la dispoziție vouchere, astfel încât să se poată bucura de mâncarea și de priveliștea de aici, chiar dacă nu sunt cazați în resort.

Voucherele se vor cumpăra de la recepția resortului Gura Portiței din Jurilovca, înainte de îmbarcare, fiind valabile doar în ziua achiziționării. Valoarea unui voucher este de 100 de lei/persoană, iar copiii cu vârsta de până la 12 ani nu au nevoie de ele. Pot fi folosite pentru a plăti mâncarea și băutura sau pentru închirierea de șezlonguri de plajă.

Ideea introducerii voucherelor a venit mai ales din nevoia de a limita numărul de vizitatori în această zonă care face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării și este proprietate privată, iar vizitatorii trebuie să înțeleagă mai ales faptul că aici trebuie să respecte natura și turismul „lent”, pentru că și aici, la fel ca în restul Deltei, nu se poate face turism de masă.

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