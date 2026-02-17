Insula magică din Europa unde este interzisă circulația mașinilor

Pentru o vacanță diferită, nu doriți să explorați aceleași cărări bătătorite pe care milioane de alți oameni le-au parcurs înainte. În schimb, există un paradis trecut cu vederea în Italia, care oferă podgorii de clasă mondială, lacuri și peisaje alpine.

Lacul Iseo

Ascuns între Milano și Veneția, Brescia este un oraș compact, plin de cultură. Unul dintre obiectivele turistice obligatorii din această regiune este Lacul Iseo. Adesea trecut cu vederea din cauza strălucirii Lacului Garda, acesta oferă o experiență mai autentică.

Mașinile sunt interzise pe insulă dar există câteva trasee de mers pe jos uimitoare care șerpuiesc pe lângă sate de pescari izolate și plaje superbe. Cea mai frumoasă dintre acestea este porțiunea de drum de pe malul lacului dintre Peschiera Maraglio și Sensole, cunoscută sub numele de plimbarea măslinilor.

Mersul pe jos pe traseul de 2 km durează aproximativ o jumătate de oră, dar dacă alegeți să vă opriți la unul dintre numeroasele baruri, restaurante sau gelaterii, ar putea dura toată ziua. De-a lungul traseului, există și o zonă de picnic superbă, cu acces la lac pentru o baie răcoritoare.

Satul antic Cure

Dacă doriți o plimbare mai dificilă, puteți face urcușul de la Peschiera Maraglio până în satul antic Cure.

Cure este renumit pentru salamul său artizanal, iar de aici puteți merge pe un drum pietruit care șerpuiește în munte și urcă până la Sanctuarul Madonna della Ceriola, care oferă o priveliște absolut uluitoare asupra insulei.

Porturile cu feriboturi directe către Monte Isola sunt Sulzano și Sale Marasino. Celelalte porturi principale sunt Iseo, Pisogne, Lovere, Tavernola Bergamasca și Sarnico. Feriboturile pleacă spre insulă la fiecare 15 minute, notează express.uk.