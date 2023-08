Piața de nișă vrea produse-unicat

De fapt, nu cum am găsit țara, lucru pe care l-am mai vorbit noi acum trei săptămâni, ci cum am găsit cele două afaceri pe care le am aici. Era clar că am în față un om interesat, dornic să știe cum mai stă treaba în țara în care el ar dori să se stabilească măcar pentru un timp. Am acordat atenție pentru că sunt tot mai mulți români, din țară sau din diaspora, care se interesează de situația Republicii Costa Rica pentru o eventuală stabilire în viitor. Multora le-am răspuns, în timp, în particular. Sigur că m-ar bucura să avem și aici o comunitate de români care să facă un pod comercial între Costa Rica și România, aproape inexistent la ora asta.

Unii sunt sceptici, dar eu cred foarte tare că o familie de oameni gospodari s-ar acomoda fără probleme în a conduce o fermă de cafea. Desigur, una mică spre medie, care, ulterior, se poate dezvolta, de ce nu? Am văzut cu toții cum tineri întreprinzători s-au întors din Occident în România și au dezvoltat ferme cu produse mai puțin comune. Așa se poate și aici.

Trebuie spus că o familie care dorește să se stabilească aici are totul la dispoziție. Școlile sunt foarte bune, universitățile sunt excelente și există posibilitatea de a studia în Statele Unite, iar protecția medicală e extrem de bine organizată.

Revenind la business, am fost întrebat cum te poți apuca de cultivat cafea în Costa Rica și cum poți face afacere cu ea. Ei bine, sunt două căi. Prima e să cultivi, să duci totul la cooperativă și să-ți iei banii pe recoltă fără multă bătaie de cap. A doua cale este să faci totul pe cont propriu, să creezi un brand al tău, unic. Sfatul meu este a doua cale, să nu fii atras către lucruri comune. Adică, așa cum am mai spus, să nu te limitezi doar de producția de cafea, să o duci la cooperativă, să iei banii pe ea și cu asta basta. Nu acesta este secretul prosperității. Trebuie să spargi aceste canoane. Să-ți construiești o afacere, chiar mică, dar care să se încadreze într-o nișă de piață. Pornind de la cules până la livrare, totul să fie excepțional. Să-ți creezi spațiul tău unde să-ți usuci singur cafeaua, fără a apela la Cooperativă. Să-ți cumperi un cuptor-prăjitor de cafea numai al tău pe care să înveți să prăjești singur cafeaua la temperatura optimă și care să-i confere statutul de excepție, unicat. Gust și aromă. Apoi să investești în pungile tale, personalizate, cu un design elegant, atrăgător, care să sară în ochi, pentru ca boabele „minune” să fie clar diferențiate de celelalte de pe piață. Să nu te intereseze să vinzi cafea verde sau cafea prăjită pusă în saci, en-gros. Sigur, nu este nimic rău în asta, dar te vei înscrie în rândul producătorilor de cafea de consum, cafea comună. Tu trebuie să te înscrii, așa cum am spus, în cafeaua de nișă. Clientela ta va fi una cu grijă aleasă și statornică, iar succesul va fi pe măsură. Desigur, va trebui să citești mult și să experimentezi la fel de mult până să realizezi un sortiment de excepție și unic. Al tău. Practic, să înveți o nouă meserie. Nu este deloc simplu la început și, probabil, vei și strica cantități de boabe până să ajungi la rezultatul dorit, însă odată ce ai căpătat cunoștințele și din munca ta iese un produs valoros… alta va fi treaba după aceea. Veți spune că orice costarican poate face asta. Da, și sunt mulți care fac asta. Dar piața cafelei de nișă exact asta așteaptă, cafea-unicat.

Noi ne vedem vinerea viitoare cu sănătate, în pace și siguranță. Doamne Ajută!

››› Vezi galeria foto ‹‹‹