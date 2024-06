Răbdare și seriozitate în afaceri

Am primit întrebările voastre și mă străduiesc să vă răspund așa cum știu, deschis, fără ocolișuri. Contează să ai „relații” în afaceri?, m-au întrebat mulți tineri. Desigur. Cine spune altfel înseamnă că nu este negustor. Doar că tu, ca om din comerț, trebuie să știi să cultivi acele relații. Să respecți și să fii respectat.

De exemplu, eu. Am cunoscut la alegerile din 1990 un demnitar, observator internațional, cu care m-am împrietenit. Am lucrat pentru el când am ajuns prin țări străine. L-am sprijinit cu puterile mele de mic negustor la vremea aia. Și, desigur, a urmat și recompensa vieții. Uși deschise și cunoașterea altor oameni din businessul mare. Dar asta în ani. Așa cum tricotezi cu andrelele mici.

Cât contează barterul în afaceri?, m-au întrebat alții. Enorm, dragii mei. Doar că trebuie să știi că barterul dintre țări este una, iar barterul în care este implicat un afacerist este alta. Afaceristul trebuie să aibă capital ca să susțină barterul. Iată un exemplu. Eu livram concentratele necesare aparatelor de sucuri în Asia Centrală. Sărăcie mare. Nu erau bani, valută, pentru plata facturilor. Contractul meu de livrare era cu Cooperația acelor țări. Din Uzbekistan am primit bumbac. Care se găsea greu pe piață. L-am vândut filaturilor din Europa de Est, inclusiv România. Apoi am primit covoare manuale de Buhara. La mare modă în New York. Recunosc că am făcut profituri de luat în seamă. La fel covoarele din Turkmenistan. M-au întrebat tinerii dacă chiar este foarte bine să fii priceput în suprastocuri. Da, mai ales că poți inventa afaceri.

Iată una din afacerile mele care a durat ani. Lanțurile de magazine din Canada și America primesc cantități uriașe de ciocolată tematică înainte de Sărbătorile de Iarnă. Ciocolata este fabricată în octombrie și are termen de garanție până în aprilie cel puțin. Imediat după Sărbători magazinele rămân cu stocuri nevândute. Am găsit locuri din Rusia îndepărtată, până spre Siberia, unde copiii ajungeau greu la o ciocolată bună. Ce conta că în februarie/martie cumpărau un Moș Crăciun din ciocolata foarte bună? La fel, țări din sudul Africii. Aveam rețeaua mea de angrosiști care așteptau ciocolată și nu contau cantitățile. Am vândut sute de containere în câțiva ani.

M-au mai întrebat tinerii cât de riscant este să faci „producție”? Dragii mei acum doi ani v-am povestit despre producția mea de parfum TK2. O replică bine studiată și autorizată a unei celebre mărci CK1. Începerea producției într-o făbricuță din Montreal și obținerea certificării, care a durat 6 luni. Am alergat prin Coreea de Sud să caut sticla, apoi pompița, apoi capacul. Afacerea a fost un succes. Am participat cu el și la TIBCO România 1996. Vă recomand să citiți articolul „Afacerile mari nu se fac în dughene” publicat în Jurnalul 9 dec 2022. Afacerea este și acum pe piață.

Dragii mei, noi ne auzim vinerea viitoare. Să fiți sănătoși, bucuroși și în siguranță. Doamne ajută!

