Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”

Fenomenul pare să fie internațional, la bază fiind scăderea puterii de cumpărare, nu doar a românilor, ci a turiștilor din mai multe țări europene. Anul acesta, scăderi de prețuri au aplicat și hotelierii din Bulgaria, în vârf de sezon, chiar în această perioadă, pentru a atrage cât mai mulți turiști, cu oferte „last minute”. La fel au procedat și unii hotelieri de pe litoralul românesc. Dar nu numai prețurile sunt cele care umplu hotelurile, ci și ofertele „ca la bulgari”, pentru că foarte mulți români preferă acum pachetele turistice complexe, mai ales „all inclusive”. Perdanți par a fi, anul acesta, hotelierii și patronii de pensiuni din Delta Dunării, iar agențiile de turism spun că le lipsește exact strategia aplicată de cei de la malul mării.

Prețurile reduse - care le egalează sau chiar coboară sub cele din Bulgaria, la hoteluri de categorii similare -, au umplut camerele hotelurilor de pe litoralul românesc, în ultimele două săptămâni. Cea mai mare parte a pachetelor turistice pentru această perioadă de vârf de sezon estival s-a vândut cu ofertele „early booking”, încă de la finalul anului trecut, când hotelierii și agențiile de turism au aplicat reduceri de prețuri de până la 50%, în special la târgurile de turism. Dar s-au adăugat și foarte multe cereri din partea turiștilor care au aflat de ofertele „last minute” de pe litoralul românesc.

Un fenomen care se manifestă în ultimii ani este creșterea numărului de turiști români care aleg hotelurile cu „all inclusive” - ca la bulgari. Conceptul „all inclusive” nu înseamnă doar mâncare inclusă în preț, ci și alte facilități, precum acces la piscine și SPA, șezlonguri și umbrele incluse în pachetul turistic, atât la piscinele hotelurilor, cât și pe plajă, acces la beach-bar inclus în preț, dar mai ales locuri de joacă pentru copii, animatori specializați, organizarea unor jocuri și concursuri pe plajă sau la piscină, atât pentru copii, cât și pentru adulți, sau chiar concerte și spectacole oferite gratuit de hotelieri, în fiecare seară.

Din toate aceste motive, ofertele resorturilor care vând pachete „all inclusive” în România au început să fie preferate de foarte mulți români, în special de familii care au copii. Deși autoritățile din Turism sau Organizațiile de Management al Destinației (OMD-urile) nu au o strategie care să facă mai atractive ofertele de pe litoralul românesc pentru cei care aleg Bulgaria, hotelierii și-au făcut singuri strategii de marketing, vânzări și promovare inspirate exact din ceea ce vând bulgarii mai bine - pentru că au înțeles ce își doresc turiștii români.

Cum litoralul românesc se bazează în proporție de circa 95% pe turiștii români, iar litoralul bulgăresc are în fiecare an peste 50% turiști tot din România, hotelierii și-au transformat ofertele, în ultimii ani, astfel încât să ofere ce au bulgarii.

Conceptul „all inclusive” face diferența

Unul dintre cele mai bune exemple de pe litoralul românesc este conceptul „all inclusive” Phoenicia de la Mamaia Nord, care este un fel de microstațiune cu foarte multe oferte, având hoteluri de 4 și de 5 stele. Resortul este comparabil cu Maritim Hotel Paradise Blue din Albena, cu Melia din Sunny Beach sau cu Reina del Mar, din Obzor, iar reglarea prețurilor astfel încât să fie sub cele din Bulgaria, la resorturi similare de 4 și 5 stele, face mai atractivă pentru români oferta de la Mamaia Nord, mai ales pentru familiile care țin cont și de durata drumului până în Bulgaria.

Românii care aleg aceste oferte sunt exact cei care au mers ani la rând la resorturile de 4 și 5 stele din Bulgaria, Grecia, Turcia sau Egipt, iar acum știu exact ce își doresc de la vacanțele lor pe litoral, mai ales dacă au copii. Tocmai de aceea, de la an la an crește și numărul hotelurilor de pe litoralul românesc în regim „all inclusive”.

Hotelurile de pe litoralul nostru care au astfel oferte atrag și români din diaspora care își planifică vacanțele astfel încât să-și viziteze și familiile, apoi să meargă la mare, iar drumul până în Bulgaria le-ar lua două zile în plus, dacă merg cu mașina. „Am venit cu avionul, din Italia, unde locuim de 10 ani. Am mers mai întâi acasă, în Alba, iar la mare am venit cu trenul. Stăm o săptămână și am ales acest loc pentru că avem absolut tot ce ne trebuie, iar copilul nostru e foarte fericit aici. Se joacă, participă la toate evenimentele organizate zilnic pentru cei mici, noi avem seara concerte pe plajă, la terasa amenajată pentru evenimente, iar dacă vrem să dormim, distracția de pe plajă nu se aude din cameră. Am căutat un concept all inclusive, pentru că avem de toate, la un preț foarte bun. Ne-am obișnuit așa, iar pentru copil e locul ideal. Dacă mergeam în Bulgaria, drumul era prea lung și efortul era mult mai mare. Așa, la întoarcere luăm trenul spre Alba, mai stăm o zi cu familia și plecăm cu avionul spre Italia, din Sibiu”, spune o turistă din diaspora.

Conceptul acesta atrage și mulți turiști din Republica Moldova sau din Ucraina. Chiar dacă procentul aceste categorii nu este mare, este important pentru hotelierii din România să creeze și să mențină această tendință.

Din ce în ce mai mulți hotelieri se adaptează „trendului”

Expertul în turism Stoyan Marinov, profesor universitar la Academia de Studii Economice din Varna, Bulgaria, declara, pentru Jurnalul, cu 4 ani în urmă, că nu înțelege de ce românii încă nu au preluat strategia pe care ei o aplică de mulți ani în Bulgaria și datorită căreia au reușit să atragă în fiecare an un număr cât mai mare de turiști din România. Expertul se referea la autoritățile din România, dar până când reprezentanții statului român sau OMD-urile vor înțelege de ce este importantă această strategie, au câștigat deja un număr foarte mare de turiști acei hotelieri care au înțeles-o și au aplicat-o.

Interesul pentru hotelurile cu regim „all inclusive” este în creștere, de la an la an, iar hotelurile premium câștigând teren pe litoralul românesc. Anul acesta, numărul acestor hoteluri a crescut la 55, 5,4% față de anul trecut.

„Creșterea pe acest segment nu este întâmplătoare: turiștii își doresc din ce în ce mai mult confort, siguranță bugetară și relaxare completă, fără grija organizării. Facilitățile pentru copii, diversitatea ofertelor culinare și accesul nelimitat la băuturi și gustări sunt printre cele mai apreciate avantaje. Familiile găsesc aici un echilibru între distracția celor mici și timpul de relaxare pentru adulți, în timp ce cuplurile sau grupurile de prieteni se bucură de vacanțe fără griji. Astfel, din perspectiva touroperatorului, creșterea pe acest segment este de 9%. Un alt detaliu important: durata preferată a vacanței estivale rămâne de 5 nopți. Este perioada ideală pentru a profita la maximum de facilitățile oferite de pachetele all inclusive, fără ca sejurul să devină prea costisitor. În schimb, mini-vacanțele de weekend au scăzut în popularitate, fiind alese mai ales în extrasezon”, spun reprezentanții agenției de turism BIBI Touroperator.

Pentru anul viitor, estimările agențiilor de turism sunt de menținere a acelorași tendințe, dar diferența se va vedea după eliminarea voucherelor de vacanță. Anul acesta încă au mai fost români care le-au folosit pe cele de anul trecut, chiar dacă a scăzut cu 75% numărul voucherelor de anul acesta, reduse la 800 de lei.

Voucherele au reprezentat un ajutor real pentru turismul din România, însă e posibil să nu afecteze foarte mult cazările de lux și hotelurile de la malul mării cu „all inclusive”, tocmai pentru că publicul lor este cel care merge și în Bulgaria, Grecia, Turcia sau Egipt, cu prețuri similare, pentru același tip de ofertă.

Delta Dunării nu știe să-și atragă vizitatorii

Perioada aceasta este cea mai bună din sezonul estival 2025, pe litoral. Datele Institutului Național de Statistică arată că în luna iunie s-a înregistrat o scădere cu 4,2% față de iunie 2024, la sosirile românilor în structurile de cazare clasificate, la nivelul întregii țări, nu doar pe litoral, deși în primele 6 luni ale anului 2025 s-a înregistrat o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 0,1%.

O scădere dramatică - de 10% - se înregistrează, însă, în Delta Dunării, în primul semestru al anului, deși nu au mai fost nici explozii la Ismail, nici nu au mai căzut drone militare. Reprezentanții agențiilor de turism spun că hotelierii și patronii de pensiuni nu și-au adaptat ofertele astfel încât să atragă turiștii.

„Cauzele sunt multe. Noi, cu ajutorul operatorilor locali, am identificat doar câteva: Scăderea numărului de vouchere de vacanță și incertitudinile fiscale; lipsa promovării corespunzătoare, pe plan intern și internațional. De asemenea, este necesar să fie oprite excursiile de o zi. Legat de ambarcațiuni, foarte mulți merg cu viteze mari în bărci cu mulți cai putere. De aici și accidentele. În plus, ecosistemul are de suferit. Puternic! Amintiți-vă de reportajele TV cu ambarcațiunile care puneau pe fugă pelicanii. Este necesară școlarizarea și obținerea certificatelor de conducător de ambarcațiune. Sunt foarte mulți care sunt «pirați». Poate aici este nevoie de introducerea unor sisteme de navigație prin satelit care să permită identificarea tuturor ambarcațiunilor. Este nevoie de un dialog între operatorii de transport din Deltă și autoritățile locale - ARBDD, Poliția de frontieră, căpităniile zonale, primării -, pentru stabilirea unor proceduri clare de transport. Mai sunt și ghizi «pirați» care nu au nici 4 clase și transportă turiști la negru”, explică un reprezentant al agenției de turism BIBI Touroperator.

Și la munte sunt atractive tot hotelurile de lux

Agenția a făcut o analiză a primului semestru al anului 2025 și concluzia este că interesul românilor pentru vacanțele de primăvară a fost în creștere anul acesta, atât pentru perioada de Paște, cât și pentru 1 Mai.

„Pentru Paște, s-a înregistrat o creștere de 3% față de anul trecut, semn că tot mai mulți români aleg să petreacă această sărbătoare într-un cadru relaxant, în mijlocul naturii, departe de agitația orașelor. De 1 Mai, trendul a fost mai pronunțat: rezervările la munte au crescut cu 5%, în timp ce litoralul a cunoscut o majorare de 9% pentru această perioadă, semn că începutul sezonului estival atrage tot mai mulți turiști dornici de mare și soare. Zonele montane și stațiunile balneare au beneficiat de investiții în infrastructură, modernizarea unităților de cazare și extinderea ofertelor de tratament și relaxare. Aceste îmbunătățiri au dus la o creștere ușoară a gradului de ocupare și a nivelului de satisfacție în rândul turiștilor. Apar hoteluri de 5 stele în Băile Felix și Poiana Brașov, lângă cele inaugurate recent din Bran și Parcul Natural Bucegi. Totodată, interesul pentru ecoturism și activități în aer liber a continuat să crească”, explică reprezentanții agenției.



